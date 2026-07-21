Лошото време има край! Проф. Рачев посочи точната дата

След поройните дъждове, градушките и силните бури, които през последните дни причиниха сериозни щети в различни части на България, времето ще остане нестабилно до края на седмицата. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев.

По думите му и през следващите дни атмосферата ще остане силно неустойчива, което създава условия за гръмотевични бури, интензивни валежи и локални градушки.

„Около и след полунощ на много места ще има гръмотевични бури. Нищо чудно и в следобедните часове, защото такава е синоптичната обстановка. Въздухът е много влажен и много неустойчив“, обясни климатологът.

Според него отделни купесто-дъждовни облаци ще се развиват много бързо и на места ще предизвикват краткотрайни, но интензивни порои.

Студен фронт носи нова динамика

Проф. Рачев посочи, че през нощта срещу 22 юли и в ранните сутрешни часове през страната ще премине студен атмосферен фронт, който ще засили нестабилността.

„Това е студеният фронт, който очакваме да мине нощес и утре рано сутринта. Преди това ще има допълнително лабилизиране на атмосферата“, каза той.

Щетите не са само от природата

Климатологът коментира и последствията от последните бури, като отбеляза, че освен екстремното време, проблем създават и недостатъците в градската инфраструктура.

„Природата е нещо, с което няма какво да направим, освен да се съобразяваме с нея. Запушени шахти, още има локви в Пловдив. Това вече е работа, която ние не сме си свършили“, заяви Рачев.

Той припомни пораженията в Ямболско, Пловдив и Благоевградско, където бурите оставиха след себе си наводнени улици, паднали дървета и сериозни материални щети.

От неделя започва истинското лято

Добрата новина, според проф. Рачев, е че още от неделя времето ще се стабилизира.

Очаква се период от около десет дни със слънчево, сухо и типично лятно време, който вероятно ще продължи до 5 август.

„От неделя започва един период, в който почти съм убеден, че ще продължи до 5 август. Ще бъде относително скучно време – слънце, високи сутрешни и дневни температури“, каза климатологът.

Максималните температури постепенно ще се повишат и в началото на август на места ще достигнат 34–35 градуса. По думите му обаче не се очакват екстремни горещини.

Възможен сняг по високите върхове

Любопитен акцент в прогнозата е възможността по най-високите части на Рила да превали сняг.

„Има голяма вероятност да прехвърчи сняг, дори да се образува снежна покривка от 2–3 сантиметра. Това не е необичайно за връх Мусала“, обясни проф. Рачев.

Какво време ни очаква на морето?

До края на седмицата по Северното Черноморие ще има повече облаци и краткотрайни валежи, докато по Южното крайбрежие времето ще остане по-топло и по-спокойно.

„Това са типичните летни валежи по морето – интензивни, но краткотрайни, като най-често се случват късно вечер“, каза още климатологът.

Според него валежите са полезни за природата, стига да не бъдат съпроводени със силен вятър, едра градушка и други екстремни явления, които могат да нанесат сериозни материални щети.