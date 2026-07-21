Времето с нов удар до часове. Хали, порои и градушки

Тревожно предупреждение за нов удар от времето отправиха синоптиците любители от Meteo Balkans, чиито прогнози обикновено са изключително точни.

Мезоконвективната система успешно е прогнозирана от SPM модела. Очаква се в периода между 17:00 и 19:00 часа (днес, 21.07) тя да определя облачното и дъждовно време над Западна България, подчертаха от Meteo Balkans.

Очаква се бурята да достигне страната ни, като според прогнозата ще бъде съпроводена с впечатляващи гледки. Очаква се развитието на arcus cloud и shelf cloud, съпроводени от силни ветрове. При преминаването на системата са възможни интензивни гръмотевични явления, висок риск от градушки и, за съжаление, отново материални щети.

След преминаването на тази буря се очакват още няколко подобни конвективни системи, но към момента се прогнозира те да бъдат с по-слаба интензивност.

Съветваме общините да предприемат необходимите действия, както и да бъде активирана системата BG-ALERT при необходимост, предупреждават от Meteo Balkans.

Най-висок риск от силни явления има в районите на Сандански, Петрич, Гоце Делчев, Банско, Смолян, Кюстендилско и Пернишко, където локално са възможни проливни валежи, дребна до средна градушка и силни пориви на вятъра.