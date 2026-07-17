Няма жега. Идват екстремни бури и валежи

През 21, 22, 23 и 24 се очаква чувствително влошаване на времето над Балканския полуостров. Причината е бавноподвижен студен атмосферен фронт, който ще преминава през региона и ще създава условия за интензивни валежи, гръмотевични бури и възможни локални наводнения. Това прогнозират синоптиците от Meteo Balkans ("Метео Балканс").

Според актуалните числени метеорологични модели Балканите ще се намират в преходната зона между по-хладна въздушна маса, свързана със студения фронт, и устойчив антициклон над южните части на полуострова и Източното Средиземноморие. Това ще доведе до задържане на фронталната система и до продължителна атмосферна нестабилност.

В съчетание с високите температури, повишеното влагосъдържание на въздуха и значителната потенциална конвективна енергия (CAPE) ще се създадат благоприятни условия за развитието на силни гръмотевични бури, придружени на места от проливни валежи, едра градушка и силни пориви на вятъра.

Очаква се фронталната зона да се забави и постепенно да се деформира вследствие и на oрографията. Ако във височина се формират подходящи динамични условия, е възможно да се активизират процеси на фронтогенез и циклогенез, което да доведе до образуването на циклонални центрове. Подобна синоптична обстановка може да поддържа валежната активност над Балканите в продължение на няколко денонощия и да увеличи риска от екстремни количества валежи.