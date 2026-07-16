Почина емблематичен музикант и депутат от НДСВ

На 76-годишна възраст почина Методи Недялков – изтъкнат музикант, дългогодишен педагог и народен представител от движението НДСВ в 39-ото Народно събрание. Недялков оставя дълбока следа като културен деятел, посветил живота си на възпитаването на млади таланти, и като политик, отличаващ се с диалогичност и интелектуален подход.

Обществеността се прекланя пред паметта на един всеотдаен творец и политик, посветил живота си на изкуството, образованието и обществените каузи. Редакцията изказва дълбоки съболезнования на семейството и близките на Методи Недялков.