Смърт в софийското метро

Възрастен човек е починал внезапно в самия център на столицата, информира агенция „Фокус“. Трагичният случай се е разиграл на входа на софийското метро, като безжизненото тяло е било намерено в района на метростанция „Опълченска“, разположена на едноименната улица.

Инцидентът бързо предизвика суматоха сред преминаващите пешеходци и пътуващите в подземната железница. На мястото веднага са се събрали много граждани, привлечени от стряскащата гледка в пиковия час. Сигналът е подаден своевременно към спешните служби, като броени минути по-късно на адреса е пристигнал мобилен екип на Спешна помощ, който единствено е констатирал смъртта на лицето.

Районът около мястото на инцидента е отцепен. Към настоящия момент официалните медицински и полицейски органи не съобщават каква е конкретната причина за внезапната кончина на човека. Предстои извършването на съдебномедицинска експертиза, която да изясни дали става въпрос за внезапен здравословен проблем като инфаркт или инсулт, или има други обстоятелства около фаталния край.

