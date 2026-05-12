Бачорски със шокираща изповед: С Анастасия бяхме пред развод!

Популярният български предприемач и инфлуенсър Даниел Бачорски направи неочаквано и изключително емоционално признание за личния си живот пред Агенция „Блиц“. В откровено интервю той разкри, че перфектният на пръв поглед семеен съюз със съпругата му Атанасия е преминал през изключително тежък и критичен период на тайна раздяла. Бачорски не спести подробности и призна, че двамата са били „на дъното“ на отношенията си и са се разминали на косъм от официален развод.

Истината зад блясъка в социалните мрежи

Въпреки че фамилията редовно демонстрира висок стандарт на живот, луксозни пътувания и пълна хармония в дигиталното си риалити, реалността зад камерите се е оказала коренно различна. Бизнесменът споделя, че натрупаното напрежение, огромните професионални ангажименти и стресът около управлението на бизнес империята им са рефлектирали пагубно върху брака им.

Кризата между двамата е била толкова дълбока, че те са взели решение да се разделят за определен период от време, пазейки интимната драма в пълна тайна от общественото пространство и медиите. По думите на Бачорски ситуацията е била критична, но благодарение на взаимни компромиси, разговори и силното желание да запазят семейството си в името на децата, двамата са успели да преодолеят различията и да спасят брака си.

Телевизията като свобода и спасение

Изповедта на Даниел Бачорски идва в изключително ключов момент от неговата кариера. Само след броени дни предстои официалният старт на най-новия му авторски риалити формат „SOS Разтребители“ в ефира на Нова телевизия. Предприемачът споделя, че работата по мащабния проект му е помогнала да погледне на живота от друг ъгъл.

„Не очаквах телевизията да ми даде такава свобода“, признава откровено Бачорски пред „Блиц“. В новото шоу той влиза в ролята на водещ и ментор, помагайки на хора, потънали в битов и житейски хаос. Изглежда, че паралелно с разчистването на чуждите пространства, бизнесменът е успял да подреди и собствения си емоционален свят, оставяйки кризата с Атанасия в миналото. Към днешна дата двамата са категорични, че не планират разширяване на семейството с четвърто дете, тъй като са изцяло отдадени на отглеждането на трите си наследника и изграждането на новия си дом.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com