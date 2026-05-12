Пълен кошмар с горивата в страната! Мрачна прогноза

Цените на горивата у нас няма да се понижат до края на годината, а сигурността на доставките е под въпрос заради продължаващото напрежение в Близкия изток.

За това предупреждават от Българската петролна и газова асоциация. Търговци прогнозират, че има опасност по-малките бензиностанции да затворят до края на годината и без достъп до гориво да останат по-малките населени места.

Най-големите притеснения на бранша са, че заради динамичните промени на световните пазари - има риск за доставките на гориво след месец юни.

Има и разминаване между очакванията и реалните цени на фючърсните пазари, предупредиха в студиото на „Денят започва“ от Българската петролна и газова асоциация.

„Тези цени, които виждаме, са за след 3–4 месеца. Ако виждаме 100 долара за барел фючърс, норвежки нефт миналата седмица беше продаван за 155 долара за барел. Иракски нефт, който беше успял да мине през тази блокада – за 140 долара за барел. Тоест цените всъщност са много по-високи“, заяви председателят на асоциацията Светослав Бенчев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com