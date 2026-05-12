Взрив до детска градина. Цял град на нокти

Адски взрив до детска градина изправи на нокти Горна Оряховица. Около 12 часа днес (12 май 2026 г.) край забавачката в кв. “Калтинец” в Горна Оряховица е проехтял силен тътен, който изкъртил металните капаци на шахти по близката улица. Предизвиканият трус е разлюлял и сградата на детското заведение, има изпочупени прозорци и изхвръкнали сифони. От персонала незабавно са подали сигнал на телефон 112.

На мястото на произшествието след минути са се озовали екипи на ОДМВР, РДПБЗН, РИОСВ, РЗИ, ВиК, ръководството на Община-Горна Оряховица. За щастие пострадали няма. Предприета била евакуация на детската градина, като на безопасно място били изведени 53 деца и десетина души персонал. Родителите са прибрали децата си, а районът около заведението бил отцепен. В момента се извършват огледи и се води разследване за причините за взрива. Установено е, че той е станал в канализацията на квартала.

Валентин Михайлов, областен управител на област Велико Търново, разпореди незабавна проверка от всички институции.

Първоначално сигналът е бил за паднала противоградна ракета, изстреляна, за да разбива градоносни облаци. Експертите обаче открили, че вероятно става дума за излети в градската канализация химикали и вследствие на това е възникнала е химична реакция, която е предизвикала експлозията.

„Продължава разследването. В момента се изяснява кои предприятия в града ползват въпросната канализация. Обследват се картографски планове на района. Взети са проби от отпадните води, за да се установи какви препарати са изхвърлени. Извършителите се установяват“, споделиха представителите на специализираните ведомства.

Областният управител благодари на институциите за бързата реакция. „Очаквам бързи резултати от разследването и разкриване на причината за взрива и виновните лица“, заяви Валентин Михайлов.

Силната експлозия предизвика сериозно безпокойство сред жителите на града. Според свидетелски разкази и информация, разпространявана в социалните мрежи, причината за взрива е изливане на опасни химикали в канализацията.

Очевидци твърдят, че шахтите на „мръсния канал“ буквално гърмят и се възпламеняват, а в целия район се носи остра миризма на сяра. Предполага се, че веществата са изхвърлени от химически завод, намиращ се в промишлената зона на града.

Директорката Десислава Бошнакова разказа, че изплашени родители са взели всички деца и към този момент не знае колко време седмичното детско заведение ще остане затворено.

В детското заведение се надянат компетентните органи да открият причината за гръмналата канализация.

