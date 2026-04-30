Страшна трагедия в Бургас. Летят линейки

Ужасяващ инцидент е станал преди минути при ремонт на бургаската улица "Оборище". Работник е бил заровен жив, след като багер е изсипал пръст върху него.

На място има екипи на пожарната, линейка и полиция. Инцидентът е станал около 11:45 часа пред очите на колеги на заровения човек. Направени са отчаяни опити човекът да бъде изваден.

По първоначална информация, изпълнител на ВиК ремонта е фирма "Диамант-Слънчев бряг".

Фатална развръзка

За съжаление мъжът, който е бил затрупан, е починал. До 12:10 часа близо 20 човека - служители на полиция, пожарна, спешна помощ, случайни минувачи и колеги на загиналия, се опитваха да го извадят от пръстта. Това съобщава Флагман.

Те успяха, но за съжаление мъжът не оцеля. Преди минути тялото на работника, който е на видима възраст около 30 години, със слабо телосложение, бе покрито от медиците след близо 10 минути борба за живота му.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com