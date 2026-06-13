Хиляди се събират на шествие и концерт

София ще бъде домакин на две мащабни обществени прояви днес – „София Прайд“ и „Шествие на семейството“. И двете събития са съгласувани със Столичната община и ще се проведат при засилени мерки за сигурност и временни промени в организацията на движението в централната част на града.

София Прайд ще започне в 14:00 часа и ще продължи до 21:00 часа. Между 16:00 и 18:00 часа е предвиден концерт в района на Княжеската градина до Паметника на Съветската армия, откъм улица „Ген. Йосиф В. Гурко“.

Самото шествие ще започне в 18:30 часа и ще премине по булевардите „Евлоги и Христо Георгиеви“, „Цар Освободител“, „Васил Левски“, улица „Георги С. Раковски“, булевард „Патриарх Евтимий“ и булевард „Витоша“, като ще завърши при пилоните на НДК.

Паралелно с това ще се проведе и Шествие на семейството. Сборният пункт е на площад „Света Неделя“ от 17:30 часа, а шествието ще започне в 18:30 часа.

Участниците ще преминат по булевард „Витоша“, улиците „Солунска“, „Ангел Кънчев“, „Княз Александър I“, булевард „Цар Освободител“, улица „Георги С. Раковски“ и улица „Оборище“, за да достигнат до площад „Свети Александър Невски“.

Там от 20:00 до 22:00 часа ще се състои концерт, посветен на „Месеца на семейството“.

От Столичната община предупреждават гражданите да очакват временни затруднения в движението в центъра на София и препоръчват използването на градски транспорт или предварително планиране на маршрутите.

Очаква се засилено полицейско присъствие по трасетата на двете прояви с цел гарантиране на обществения ред и безопасността на участниците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com