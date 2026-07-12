Стана ясно кой е политикът, чиято дъщеря подлуди полицията с нощна гонка

Появи се първа версия кой е политикът, чиято дъщеря подлуди полицията, карайки кола с 2,31 промила алкохол по данните на дрегера. 24-годишната жена е дъщерята на бившия столичен общински съветник и бизнесмен Орлин Алексиев, предаде "Марица". Случаят предизвика широк обществен отзвук заради високата концентрация на алкохол и факта, че става дума за лице, свързано с публична фигура.

Задържаната жена е била установена да управлява автомобил след употреба на алкохол. При проверката дрегерът е отчел стойност от 2,31 промила, което е значително над допустимата граница и представлява престъпление по Наказателния кодекс.

По-рано днес стана ясно, че младата жена е дъщеря на дългогодишен столичен общински съветник. След това Нова тв съобщи, че по нейна информация инициалите на бащата за О. А.

„По информация на Нова телевизия арестуваната пияна зад волана при гонка на Околовръстното в София е с инициали Д.О.А. и е дъщеря на бивш столичен общински съветник. Веднага се сещам кой е небезизвестен бивш столичен общински съветник с инициали О.А. – Орлин Алексиев", заяви Ружа Райчева.

"Търся в Google Орлин Алексиев дъщеря. Виждам, че мними са пуснали преди минути новина, че става дума именно за дъщерята на Орлин Алексиев, след което са ги ИЗТРИЛИ. Как стават тези работи? Чакаме властите официално да кажат тя ли е, не е ли.“, написа журналистът и анализатор.

Младата жена, която е в ареста за 24 часа, не живее с баща си. Тя не е разговаряла с него по телефона в нощта, когато след гонка полицията я спира и задържа, твърдят близки до семейството на Алексиев.

В автомобила с нея е пътувал и приятелят й, който 23-гдишен руски граждани. Двамата са с леки наранявания, след катастрофата.

Орлин Алексиев е български политик, съветник в Столичния общински съвет в три поредни мандати от партия ГЕРБ.

Случаят отново поставя във фокус проблема с шофирането след употреба на алкохол. Само през последните месеци органите на реда отчитат множество случаи на водачи с високи стойности на алкохол в кръвта, като при част от тях се стига до образуване на бързи производства и изземване на автомобили.

Към момента не са известни подробности около конкретните обстоятелства при проверката – къде е била спряна водачката, дали е имало пътнотранспортен инцидент и какво е нейното процесуално положение.

Орлин Алексиев е познат като дългогодишен общински съветник в София и обществена фигура. Името му през годините е свързвано с различни обществени теми, но самият той не е коментирал публично случая с дъщеря си.

Очаква се компетентните органи да дадат повече информация по случая след приключване на необходимите процесуални действия.

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