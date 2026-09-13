Примката се затяга. Обвинение и жестока глоба за дъщерята на Орлин Алексиев
Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея
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Той обяви, че отдавна не поддържа контакт с нея
Питат властите истина ли е
Министърът ще информира народните представители за акцията "Кокаинови крале" при предходните правителства София. Депутатите ще заседават при закрити...
София. Нароченият за трафика на 1400 кг кокаин Орлин Алексиев обяви, че ще съди за клевета шефа на парламентарната вътрешната комисия Атанас Мерджанов...
София. "Очевидно общинският съветник от ГЕРБ в София Орлин Алексиев е бил свързан по неоспорим начин с един от "Кокаиновите крале". Това заяви депутат...