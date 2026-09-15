Наш град спи върху несметно богатство. Синьото злато

Има богатства, които се виждат отдалеч. Има и такива, които трябва да бъдат потърсени дълбоко под земята.

Под Якоруда природата е скрила именно такова съкровище, разказва ТопПреса.

На километри под повърхността на земята край планинския град работи активна термоминерална система. Водата излиза гореща, с постоянен дебит и специфичен минерален състав. И докато традиционните представи за богатството на района са свързани най-вече с горите, дърводобива и планината, истинското „синьо злато“ на Якоруда може да се окаже именно под краката на хората.

Това не е просто минерален извор за обществена баня. Това е ресурс, който при разумно управление може да захрани туристически комплекси, басейни и рехабилитационни центрове, а топлината му да се използва за отопление.

Мащабът е впечатляващ.

Над милион литра гореща вода всеки ден

Сърцето на системата е сондаж №10, известен още като С-10 или №10 ХГ.

Именно неговите параметри показват колко сериозен е ресурсът. В различни официални документи се срещат две стойности за експлоатационния дебит – 13,42 литра в секунда и 12,42 литра в секунда. Разликата е свързана с различни етапи на изследванията и оценките на водното тяло, като публично достъпната документация не позволява еднозначно да се посочи единствена актуална стойност.

Но и при двете стойности говорим за огромен обем.

При дебит от 13,42 литра в секунда през сондажа могат теоретично да преминават около 1,16 млн. литра вода за едно денонощие. При 12,42 литра в секунда количеството е над 1,07 млн. литра дневно.

Ако водата се използва непрекъснато при постоянен дебит, годишният потенциал се измерва с стотици милиони литри – приблизително между 391 и 423 млн. литра.

Това вече не е просто „топъл минерален извор“.

Това е индустриален по мащаб природен ресурс.

Водата е гореща и с ценен състав

Минералната вода от сондаж №10 е получила балнеологична оценка от Министерството на здравеопазването през 2019 г.

Според оценката тя е хипертермална, слабо минерализирана, хидрокарбонатно-натриева, с наличие на флуориди и метасилициева киселина. Анализите не показват токсични компоненти над допустимите норми.

Тъкмо температурата е един от най-ценните козове на находището.

Водата може да бъде използвана за външна балнеотерапия, басейни и рехабилитация, без първоначално да е необходимо голямо допълнително количество енергия за нейното загряване.

В състава й се открояват флуориди и метасилициева киселина в концентрации, които позволяват използването й за външни балнеоложки процедури. В същото време водата не е определена като радонова или серна, а ниската й минерализация я прави подходяща за външно приложение.

Има обаче важна граница.

Заради съдържанието на флуориди тя не трябва автоматично да се възприема като вода за неограничена ежедневна питейна употреба. Най-силният й потенциал е в балнеологията, туризма, рехабилитацията и използването на топлинната енергия.

Богатство, което трябва да бъде пазено

Колкото по-ценен е ресурсът, толкова по-голяма е отговорността за него.

Около сондаж №10 е създадена санитарно-охранителна зона със заповед от 21 ноември 2019 г. Територията е разделена на пояси с различен режим на защита.

Най-близката зона е със строг режим, докато в по-широките защитни пояси има ограничения за дейности, които могат да замърсят подземните води.

Причината е проста – минералната вода може да идва от голяма дълбочина, но качеството на подземния ресурс зависи и от опазването на зоната, в която той се подхранва.

Тук грешката днес може да се превърне в загуба за десетилетия.

Затова „синьото злато“ на Якоруда трябва да бъде експлоатирано така, че да не бъде изчерпано или замърсено.

От баня до СПА столица

Днес разликата между потенциала и реалното използване на минералната вода е голяма.

Ресурсът през годините е захранвал общинската баня и обществени басейни, но инфраструктурата има нужда от модернизация. В същото време частният сектор вече вижда потенциала и включва минералната вода в туристическите си предложения.

Точно тук се крие голямата възможност за Якоруда.

Градът не трябва да се опитва да копира един към един Велинград или Сапарева баня. Той може да изгради собствен модел – планински СПА туризъм, съчетан с екопътеки, зимни спортове, чист въздух, местна кухня и минерални басейни.

Якоруда има планината като естествен декор.

Липсва само мащабът на инвестициите.

Бизнесът вече чука на вратата

Има знак, че интересът не е само на теория.

През 2026 г. „ЛИДО ГРУП“ ЕООД е внесла инвестиционно предложение за изграждане на нов туристически комплекс. В документацията е предвидено той да бъде захранван с минерална вода от сондаж №10 ХГ.

Това е важен сигнал.

Когато частен инвеститор започне да включва минералната вода в реален проект, природният ресурс вече се превръща от потенциал в икономически актив.

Но тук трябва да се постави и големият въпрос: колко вода може устойчиво да бъде използвана, ако едновременно се развиват нови комплекси и трябва да се гарантират обществените нужди?

Отговорът не може да бъде даден с обещания. Той трябва да бъде подкрепен с хидрогеоложки анализи, разрешителни и строг контрол.

Якоруда може да печели от всяка капка

Представете си какво означава за един планински град да разполага с милиони литри гореща вода.

Един хотелски комплекс може да има целогодишни минерални басейни.

Рехабилитационен център може да работи през четирите сезона.

Топлината на водата може да се използва за отопление на сгради и туристически обекти.

При подходящи технически и икономически условия минералната вода може да намери приложение и в отоплението на оранжерии.

Така една и съща природна даденост може да създава приходи по няколко линии.

А най-важното – тя може да създава работа.

Хотели, ресторанти, рехабилитационни центрове, басейни, спа услуги, транспорт, поддръжка, местно земеделие и производство на храни – цяла верига от дейности може да се завърти около един ресурс.

Милиони литри срещу обезлюдяването

Това е може би най-важният аргумент. Якоруда е планинска община. Както много други населени места извън големите градове, тя търси начин да задържи младите хора.

Минералната вода може да бъде част от отговора. Не защото един сондаж може магически да реши демографската криза, а защото около него може да се изгради нова местна икономика.

Един нов хотел означава работни места. Един рехабилитационен център означава специалисти.

Един модерен комплекс означава строители, техници, администратори, готвачи, сервитьори, медицински кадри.

А когато туристите оставят парите си в града, печелят не само хотелите. Печелят магазините, ресторантите, таксиметровите услуги, местните производители.

Минералната вода може да се превърне в икономически двигател.

Велинград показа модела

България вече има достатъчно примери какво може да направи минералната вода.

Велинград превърна термалните си извори в основа на цяла СПА икономика. Сапарева баня изгради своята идентичност около уникалния горещ гейзер. Село Баня край Разлог съчета минералната вода с планинския туризъм и превърна басейните и хотелите в целогодишен туристически продукт.

Якоруда е по-малка и няма същата туристическа база.

Но това може да бъде предимство.

Градът все още има възможност да изгради нов модел от самото начало, вместо да разширява вече презастроен туристически център.

Тук минералната вода може да бъде част от по-голяма формула – природа, планина, автентичност, СПА и активен туризъм.

Богатството под краката

Най-интересното в историята на Якоруда е, че „синьото злато“ не трябва да бъде откривано.

То вече е открито. Измерено е. Анализирано е. Има официална балнеологична оценка. Има защитена санитарна зона. Има сондаж с дебит, който при различните официални оценки достига над 12 литра в секунда.

И вече има бизнес интерес към използването му.