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Чакаме милиони от балнеология

Чакаме милиони от балнеология

София. Милиони може да привлече страната ни благодарение на СПА и балнеоиндустрията. Това стана ясно от думите на зам.-икономическия министър Бранимир...

04 декември | 19:42
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