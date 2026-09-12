Легендарен санаториум възкръсва! Наше градче става Карлови Вари
Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД
Следете всички новини, анализи и коментари за Балнеология. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Българската агенция за инвестиции връчи сертификат за инвестиция клас А на дружеството „Крез“ ЕООД
Представят морската перла на два световни форума
Бранд Родопи е комбинация от автентичност и традиции
Ерусалим. Постепенно страната ни инвестира във високотехнологична, иновативна апаратура, за да могат сънародниците ни да не пътуват в други страни, а...
София. Милиони може да привлече страната ни благодарение на СПА и балнеоиндустрията. Това стана ясно от думите на зам.-икономическия министър Бранимир...