Чака ни необичайно време. Прогнозата до декември

Сезонната прогноза на климатичния модел CFSv2 за периода октомври–декември 2026 година очертава динамична есен и начало на зимата, белязани от по-високи от нормалното температури, но и от завишена валежна активност над Европа и в частност над Балканите.

Въпреки навлизането в студеното полугодие, средните температури за тримесечието у нас се очаква да бъдат с около 1 до 2 градуса над климатичната норма. Този положителен аномален сигнал обаче не означава три месеца сухо и постоянно топло време. Напротив, конфигурацията на атмосферното налягане показва чести преминавания на атмосферни фронтове и активни средиземноморски циклони. Поради това сушата не е водещ сценарий, а валежите в страната ще бъдат около и над обичайните си стойности, концентрирани в няколко по-интензивни периода.

Есента ще започне през октомври с меки и сравнително топли въздушни маси, като в началото на месеца са възможни дори дни с почти летен характер при пренос на въздух от юг. Постепенно циркулацията ще се промени към по-динамична и през втората половина на месеца ще зачестят валежите, особено в Южна България, Родопите и Странджа. В планините ще настъпи плавен преход към типичната есен, като първите снеговалежи по най-високите върхове на Рила, Пирин и Стара планина няма да образуват трайна снежна покривка.

Ноември се очертава като най-променливият и динамичен месец от разглеждания период. За него ще бъде характерно бързото редуване на топли и влажни вълни със застудявания при преминаването на студени фронтове. Въпреки по-мекия общ климатичен фон, отделни по-мощни нахлувания на студен въздух могат да доведат до временно преваляване от сняг и в по-ниските райони, докато над 1800–2000 метра надморска височина в планините снежната покривка ще започне постепенно да се стабилизира.

Декември ще запази по-топлата си тенденция спрямо нормите, но остава с добър потенциал за зимни прояви. При подходящи синоптични ситуации краткотрайни арктични или континентални нахлувания могат бързо да донесат отрицателни температури, снеговалежи и заледявания. Все пак моделът показва, че след подобни студени епизоди ще следва бързо възстановяване на по-мекото време. В низините трайна зима остава малко вероятна, докато условията за натрупване на сняг във високите планински курорти ще стават все по-благоприятни.