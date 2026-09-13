Септември крие голяма изненада. Топ синоптик шашна всички българи

Есента ще почука на вратата, но почти веднага ще отстъпи мястото си обратно на лятото. След краткото захлаждане около първия учебен ден температурите отново ще се устремят нагоре и в края на следващата седмица на места ще достигнат 30-32 градуса. Това прогнозира пред Нова телевизия климатологът Симеон Матев, според когото септември като цяло ще остане с около 2-3 градуса по-топъл от обичайното и има сериозен шанс да попадне сред петте най-топли септемврийски месеци у нас.

Първо обаче идват дъждът и хладът

В неделя времето ще покаже доста по-есенно лице. В Западна България облаците ще се разкъсват и на много места денят ще премине почти без валежи, но в Централна и Източна България ще има дъждове и гръмотевици. Локално валежите могат да бъдат интензивни и да бъдат придружени от градушки. Ще духа прохладен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 27 градуса.

Причината за по-сериозните валежи в част от страната е преминаването на средиземноморски циклон. По-продължителни и по-значителни количества се очакват в югоизточните райони, както и по централното и южното Черноморие. За Западна България картината ще бъде значително по-спокойна, с повече разкъсвания на облачността.

Дъждът идва точно навреме

Макар да разваля плановете за края на уикенда, валежът всъщност е много добра новина. Матев подчертава, че почвата в големи части от страната е силно изсъхнала след продължителното засушаване. Водата е ценна и заради пожарите, които през последните седмици създадоха сериозни проблеми в различни райони на България.

Опасността обаче не е окончателно преминала. Според климатолога през последните години все по-често има значителни горски пожари не само през юли и август, но и през септември и октомври. Затова няколко дъждовни дни могат да помогнат сериозно, но не означават край на пожароопасния сезон.

Морето също ще усети захлаждането

По Черноморието времето ще остане облачно и прохладно, с валежи, които ще бъдат по-осезаеми по северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, а морската вода ще остане сравнително топла - около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде по-силно по най-южните части от брега.

В понеделник прохладното време ще се задържи. Това означава, че първият учебен ден ще започне с усещане, което рязко ще се различава от почти летните дни в началото на септември.

15 септември идва с якета сутринта

На първия учебен ден температурите ще бъдат между 22 и 27 градуса. Облачността ще се променя, а вероятността за валежи като цяло е малка. Около началото на училищните тържества обаче за кратко може да превали в Трънско, Монтанско, Берковишко и Софийско.

Сутринта ще бъде осезаемо хладна - едва 10-15 градуса. След продължителния период с високи температури това ще се почувства много по-силно и на места ще се наложат по-топли дрехи за учениците, които излизат рано за първия звънец.

И точно тогава идва големият обрат

Който реши, че с това лятото окончателно е приключило, ще сгреши. След 15 септември облаците постепенно ще намалеят, слънчевите часове ще станат повече и температурите отново ще започнат да се покачват. Към края на седмицата на места термометрите ще стигнат 30-32 градуса.

Така само за няколко дни България ще премине от сутрешни 10-15 градуса и есенни якета до истински летни следобеди. Именно този рязък обрат е голямата изненада в прогнозата - септември няма никакво намерение да предаде сезона без бой.

Септември може да влезе сред рекордьорите

Матев очаква целият месец да завърши с температури около 2-3 градуса над климатичните норми. Това му дава сериозен шанс да се нареди сред петте най-топли септемврийски месеци, измервани в България, макар рекордът от 1994 г. засега да изглежда трудно достижим.

И лятото зад гърба ни е било необичайно горещо. В София август 2026 г. се нарежда като втория най-топъл август за последните около 140 години, изпреварен единствено от август 1952 г. Предварителните очаквания са дори предстоящата зима да бъде по-топла от нормалното, макар това да не изключва отделен период от 10-15 дни със сняг и сериозен студ.

Засега обаче зимата е далеч. Преди нея България очевидно ще получи още една порция лято - първо кратък есенен хлад за 15 септември, а след това изненадващо завръщане на жегата с температури до 32 градуса.