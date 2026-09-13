Общество

Септември крие голяма изненада. Топ синоптик шашна всички българи

Дъжд и едва 22-27 градуса за 15 септември, а само дни по-късно термометрите ще покажат 30-32

Септември крие голяма изненада. Топ синоптик шашна всички българи
Снимка: Пиксабей
13 сеп 26 | 11:18
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Иван Ангелов

Есента ще почука на вратата, но почти веднага ще отстъпи мястото си обратно на лятото. След краткото захлаждане около първия учебен ден температурите отново ще се устремят нагоре и в края на следващата седмица на места ще достигнат 30-32 градуса. Това прогнозира пред Нова телевизия климатологът Симеон Матев, според когото септември като цяло ще остане с около 2-3 градуса по-топъл от обичайното и има сериозен шанс да попадне сред петте най-топли септемврийски месеци у нас.

Първо обаче идват дъждът и хладът

В неделя времето ще покаже доста по-есенно лице. В Западна България облаците ще се разкъсват и на много места денят ще премине почти без валежи, но в Централна и Източна България ще има дъждове и гръмотевици. Локално валежите могат да бъдат интензивни и да бъдат придружени от градушки. Ще духа прохладен северозападен вятър, а максималните температури ще бъдат между 19 и 27 градуса.

Причината за по-сериозните валежи в част от страната е преминаването на средиземноморски циклон. По-продължителни и по-значителни количества се очакват в югоизточните райони, както и по централното и южното Черноморие. За Западна България картината ще бъде значително по-спокойна, с повече разкъсвания на облачността.

Дъждът идва точно навреме

Макар да разваля плановете за края на уикенда, валежът всъщност е много добра новина. Матев подчертава, че почвата в големи части от страната е силно изсъхнала след продължителното засушаване. Водата е ценна и заради пожарите, които през последните седмици създадоха сериозни проблеми в различни райони на България.

Опасността обаче не е окончателно преминала. Според климатолога през последните години все по-често има значителни горски пожари не само през юли и август, но и през септември и октомври. Затова няколко дъждовни дни могат да помогнат сериозно, но не означават край на пожароопасния сезон.

Морето също ще усети захлаждането

По Черноморието времето ще остане облачно и прохладно, с валежи, които ще бъдат по-осезаеми по северното крайбрежие. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса, а морската вода ще остане сравнително топла - около 24-25 градуса. Вълнението ще бъде по-силно по най-южните части от брега.

В понеделник прохладното време ще се задържи. Това означава, че първият учебен ден ще започне с усещане, което рязко ще се различава от почти летните дни в началото на септември.

15 септември идва с якета сутринта

На първия учебен ден температурите ще бъдат между 22 и 27 градуса. Облачността ще се променя, а вероятността за валежи като цяло е малка. Около началото на училищните тържества обаче за кратко може да превали в Трънско, Монтанско, Берковишко и Софийско.

Сутринта ще бъде осезаемо хладна - едва 10-15 градуса. След продължителния период с високи температури това ще се почувства много по-силно и на места ще се наложат по-топли дрехи за учениците, които излизат рано за първия звънец.

И точно тогава идва големият обрат

Който реши, че с това лятото окончателно е приключило, ще сгреши. След 15 септември облаците постепенно ще намалеят, слънчевите часове ще станат повече и температурите отново ще започнат да се покачват. Към края на седмицата на места термометрите ще стигнат 30-32 градуса.

Така само за няколко дни България ще премине от сутрешни 10-15 градуса и есенни якета до истински летни следобеди. Именно този рязък обрат е голямата изненада в прогнозата - септември няма никакво намерение да предаде сезона без бой.

Септември може да влезе сред рекордьорите

Матев очаква целият месец да завърши с температури около 2-3 градуса над климатичните норми. Това му дава сериозен шанс да се нареди сред петте най-топли септемврийски месеци, измервани в България, макар рекордът от 1994 г. засега да изглежда трудно достижим.

И лятото зад гърба ни е било необичайно горещо. В София август 2026 г. се нарежда като втория най-топъл август за последните около 140 години, изпреварен единствено от август 1952 г. Предварителните очаквания са дори предстоящата зима да бъде по-топла от нормалното, макар това да не изключва отделен период от 10-15 дни със сняг и сериозен студ.

Засега обаче зимата е далеч. Преди нея България очевидно ще получи още една порция лято - първо кратък есенен хлад за 15 септември, а след това изненадващо завръщане на жегата с температури до 32 градуса.

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Автор Иван Ангелов

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