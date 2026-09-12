Отпуск за първия учебен ден? Законът

Първият учебен ден е вълнуващ момент за всяко българско семейство, но за работещите родители той често се превръща в истинско логистично предизвикателство и голяма въпросителна около отсъствието от офиса. Голяма част от майките и бащите у нас живеят с опасната заблуда, че законът автоматично им подарява почивен ден, за да заведат наследниците си на училище с букет в ръка. Истината в Кодекса на труда обаче е съвсем различна. Държавата не е предвидила изричен празничен статус за 15 септември, но въпреки това законът предлага три гъвкави вратички, чрез които родителите могат легално и без стрес да споделят празника с децата си.

В българския Кодекс на труда няма специален „отпуск за първия учебен ден“ и никой родител няма право едностранно да реши, че няма да се яви на работното си място. За да си осигурите спокойствие на празника, експертите посочват трите основни и напълно законни възможности, които изискват предварително съгласуване:

Платен годишен отпуск – Най-масовият и чист вариант. Денят обаче се приспада от редовната ви полагаема почивка за годината и задължително изисква писмено заявление и одобрение от шефа. Хоум офис или гъвкаво време (чл. 167б от КТ) – Важна опция за родители на деца до 12-годишна възраст. Можете писмено да предложите на работодателя да работите дистанционно или с променени часове в този ден, но за целта е нужно неговото изрично съгласие. Неплатен отпуск за отглеждане на дете (чл. 167а от КТ) – Приложим е за родители на малчугани до 8 години. Тук уловката е, че ако се взема на части, минималният срок е 5 работни дни, а молбата се подава поне 10 дни по-рано.

ГОРЕЩ СЪВЕТ: Преди да предприемете каквото и да е, задължително проверете Колективния трудов договор (КТД) или вътрешните правила във вашата фирма. Профсъюзите напомнят, че в много сектори и големи компании има договорени много по-благоприятни условия и се отпуска допълнителен платен ден като бонус за родителите.

В заключение, голямата тайна за спокойно прекарване на училищния празник се крие в навременното планиране и чистите карти в комуникацията с мениджмънта. Тъй като нито едно от правата в Кодекса на труда не се задейства по автоматичен път, подаването на документите няколко седмици по-рано ще спести излишни нерви и за двете страни. По този начин работещите родители ще могат да се посветят изцяло на вълненията на своите ученици, без да рискуват сериозни наказания на работното място.

