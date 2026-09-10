Най-дългото балканско селце е имотно бижу

Ако пътувате от София към Монтана или Берковица, няма как да пропуснете едно уникално място, което буквално се разтегля пред очите ви. Село Гинци държи неофициалния рекорд за най-дългото село в България, простиращо се на забележителните между 13 и 15 километра дължина по протежение на главния път и река Нишава. Разпръснато в десетки живописни махали, кацнали по склоновете на Понор планина, Гинци съчетава суровата красота на Западна Стара планина с автентичния вкус на истинското балканско гостоприемство.

На един час път от шума на столицата

Гинци е перфектна дестинация за уикенд бягство, тъй като се намира на едва 50 до 57 километра северозападно от София (в зависимост от коя махала измервате). Разстоянието се изминава с автомобил за малко над час по поддържания, макар и натоварен със завои път през прохода Петрохан.

Селото се намира на средна надморска височина от около 1000 – 1100 метра, което гарантира прохладно лято и истинска, снежна зима. Чистият планински въздух и близостта до емблематичния връх Ком го правят притегателен център за планинари и спелеолози, благодарение на десетките пещери в района.

История с особен статут и пазители на прохода

Историята на Гинци е древна и е тясно свързана със стратегическото му местоположение. В околностите му и до днес личат останки от римски пътища и укрепления. Официално селото се споменава за първи път в османо-турски документи от средата на XVI век. Историческо доказателство за много по-старото му съществуване обаче е местната църква „Свети Николай“, датирана още от XIV век.

Според местните предания, по време на османското владичество Гинци е имало особен статут на „дервентджийско село“ (пазители на прохода). Тъй като било единственото селище по опасния Петрохански проход, гинчани били натоварени със задачата да охраняват преминаващите кервани. Местна легенда разказва, че законът бил толкова строг, че турчин нямал право да замръкне в селото с подкован кон – ако го направел, трябвало да плаща сериозен данък, за да гарантира собствената си безопасност.

Традиционните поминъци на местните винаги са били каменоделството и животновъдството. Именно тук се прави прочутият „Овченик“ (варено прясно овче мляко със сол) и неповторимото гинско овче кисело мляко, чийто вкус се дължи на лековитите билки по пасищата.

Колко струва да притежаваш къща в Гинци?

Интересът към недвижимите имоти в Гинци расте, провокиран от желанието на софиянци за бягство от градския смог. Тъй като махалите са пръснати високо над пътя, много от имотите предлагат невероятни панорамни гледки.

Според актуалните обяви на пазара за имоти в платформите Imot.bg и Bazar.bg, цените на къщата варират сериозно според състоянието и локацията:

Стара вила или малка селска къща (€25 000 – €30 000): Обикновено по-старо строителство (гредоред/тухла), нуждаещо се от ремонт, често в по-отдалечените махали, но с големи дворове.

Къща в добро състояние или с нов покрив (€40 000 – €50 000): Постройки на плоча с прекаран ток и собствена изворна вода (често срещано предимство за района).

Големи масивни къщи и ново строителство (Над €100 000 – €170 000): Напълно реновирани или изцяло нови къщи с голяма квадратура (над 120-150 кв.м.), готови за директно нанасяне.

Въпреки че има имоти за тотален ремонт на цени под €25 000, инвестицията си заслужава за всеки, който оценява тишината на Балкана, шума на река Нишава и вкуса на истинската балканска пъстърва от местните рибарници.

