Русия порази влакове с пътници. Киев спешно търси 1000 ракети „Пейтриът“

Руските въздушни удари срещу Украйна продължиха с атаки по жилищни сгради и пътнически влакове, оставяйки загинали и ранени цивилни. В Херсон 70-годишна жена е убита след попадение на руски дрон в многоетажен жилищен блок, а при удар по крайградски пътнически влак в Сумска област са пострадали десет души. При друга атака срещу влака Днипро - Запорожие е загинала железопътна служителка.

На този фон генералният секретар на НАТО Марк Рюте отправи едно от най-тревожните предупреждения досега - броят на убитите цивилни в Украйна е достигнал най-високото равнище от май 2022 г.

Дрон удари жилищен блок в Херсон

Руското нападение в Херсон е станало в Днипровския район на града. Според началника на областната военна администрация Олександър Прокудин безпилотник е поразил многоетажна жилищна сграда около 19:10 часа, а 70-годишна жена е загинала. Само ден по-рано в селището Надднипрянске руски военни са пуснали боеприпас от дрон върху цивилен автомобил, при което е бил убит 70-годишен мъж.

В Харковска област трима души са пострадали при атаки с безпилотни апарати, съобщиха местните власти. След руски удар е възникнал и пожар в складови помещения. Районът е под почти постоянен натиск през последните дни - само на 5 септември руски дрон порази частен дом в Чугуев и уби трима души, сред които 11-годишно момче.

Удар по влак - после още един удар

Особено тежка е серията нападения срещу украинската железопътна мрежа. В Сумския район руски дронове са поразили крайградски пътнически влак, при което са ранени десет души. От удара са се запалили локомотивът и един пътнически вагон, а спасителите и местните власти са евакуирали 19 души. Пострадалите са били извозвани с брониран автомобил на спасителната служба и автобус.

Опасността не е приключила с първия удар. Докато пожарникарите са гасили пламъците, е последвала повторна руска атака. Спасителите не са пострадали, но движението на влаковете в района е било нарушено. По-рано същия ден друг влак по маршрута Киев - Суми също е бил атакуван, като около 90 души са били евакуирани предварително и при този удар няма ранени.

Железопътна служителка загина край Запорожие

Още по-трагичен е ударът срещу регионален пътнически влак между Днипро и Запорожие. Руски безпилотник е поразил композицията, след като пътниците вече са били евакуирани, но една от железопътните служителки се е върнала във влака и е загинала при атаката.

Около половин час след първия удар руски дронове са атакували композицията отново и е пламнал още един вагон. Заради опасността от последващи удари спасителите са били принудени временно да прекратят гасенето и да се укрият. Украинските железници потвърдиха смъртта на своята служителка.

Новоросийск също попадна под дронове

Удари имаше и от украинска страна. В руското черноморско пристанище Новоросийск отломки от свален украински дрон са паднали върху търговски обекти и изоставена жилищна сграда, съобщи кметът Андрей Кравченко.

По предварителни данни няма загинали или ранени. Новоросийск има особено значение за Москва, тъй като е голям център за руския износ на петрол, петролни продукти и зърно.

Киев търси около 1000 ракети „Пейтриът“

Докато въздушните атаки се засилват, Украйна се опитва да гарантира огромна нова доставка за противовъздушната си отбрана. Министърът на отбраната Евген Хмара съобщи на 36-ата среща на Контактната група за Украйна, че Киев подготвя договори за около 1000 ракети за системите „Пейтриът“ чрез помощ от съюзниците и финансиране със заем от Европейския съюз. По-голямата част от тези ракети обаче ще бъдат доставяни през следващите години, затова Украйна настоява партньорите й да предоставят допълнителни боеприпаси директно от собствените си запаси.

Хмара предупреди и за недостиг от около 27 млрд. долара в отбранителното финансиране, включително за украинското производство и снабдяване с дронове. Киев настоява съюзниците да ускорят финансовата помощ и отпускането на европейските средства, защото войната с безпилотни апарати вече поглъща огромни ресурси.

Рюте: Забавянето струва човешки животи

Най-тежкото предупреждение дойде от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Пред участниците в Контактната група той заяви, че подкрепата за Украйна трябва да бъде предоставяна „с максимална спешност“.

„Забавянето просто струва човешки животи“, предупреди Рюте. По думите му броят на убитите цивилни в Украйна в момента е най-високият, регистриран от май 2022 г. насам - практически от началните месеци на пълномащабната война.

Москва променя въздушната война

Рюте предупреди и за промяна в начина, по който Русия води въздушната кампания. Според него Москва използва все повече севернокорейски ракети и реактивни дронове, което създава нови проблеми за украинската противовъздушна отбрана.

„Виждаме как Русия се адаптира. Виждаме повече севернокорейски ракети, виждаме реактивни дронове“, заяви генералният секретар на НАТО. Той посочи противовъздушната отбрана, украинските дронове и далекобойните боеприпаси като ключови нужди, за които съюзниците трябва да осигурят още средства и оръжие.

Серията от удари по жилищни квартали и влакове показва колко опасно се разширява въздушната война далеч отвъд фронтовата линия. Докато Москва увеличава мащаба и променя средствата за атака, Киев предупреждава, че запасите от ракети за противовъздушна отбрана са жизненоважни. А думите на Рюте поставят залога в най-бруталната му форма - всеки месец забавяне на подкрепата вече се измерва не само в загубени позиции, а и в човешки животи.