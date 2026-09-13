Русия порази влакове с пътници. Киев спешно търси 1000 ракети „Пейтриът“
Железопътна служителка е убита край Запорожие, докато НАТО отчита най-тежкото ниво на цивилни жертви от май 2022 г.
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Железопътна служителка е убита край Запорожие, докато НАТО отчита най-тежкото ниво на цивилни жертви от май 2022 г.
Каква е причината?
Самолетът кацнал аварийно
На борда е имало 267 души, капитанът и седем членове на екипажа са задържани
Голямо закъснение заради грешка на персонала
Солени глоби ще оправят нещата, пишат в социалните мрежи
Средната седалка става нещо много полезно
Чакат някой да ги прибере
Пътници и екипаж се разболяха от норовирус – компанията започна спешна дезинфекция
Брюксел приземи триковете на авиокомпаниите
Новата уредба може да доведе до едни от най-сериозните промени за авиопътниците от години
Мъж без да иска предизвикал ситуацията
Пистата била затворена за два часа
Пътниците се извеждат под строги мерки за сигурност и без контакт с външни хора
20 милиона пътници биха били засегнати при най-лошия сценарий
Страх от недостиг на гориво пренарежда полетите, готвят се по-скъпи билети и обединяване на пътници
Пътници може да бъдат местени между самолети на фона на напрежение около Ормузкия проток
Двама загинали, пострадали се транспортират спешно към Бургас
Хората станали по-стриктни за чантите си
Добре, че е бил там в този момент