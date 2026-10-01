Новите правила в самолета. Как ще пътуваме и кога влизат в сила

Правилата за допустимия багаж при авиокомпаниите вероятно скоро ще бъдат променени за пътуващите от ЕС. Европейските пътници, които пътуват в рамките на Съюза, скоро може да получат право на повече ръчен багаж без допълнително заплащане. През юни Европейският парламент и държавите членки постигнаха предварително споразумение за новите правила за въздушните пътници - първото основно преразглеждане на законодателството от 2004 г. насам.

Според новите разпоредби пътниците със стандартен билет ще имат право на два безплатни броя ръчен багаж. Това включва един малък личен предмет, например дамска чанта или раница, който трябва да се побира под седалката отпред. Освен това ще бъде разрешен и един по-голям кабинен багаж с тегло до 7 кг и общи размери до 100 см. Европейският парламент посочва, че пътниците ще могат да носят лични вещи на борда „без допълнително заплащане“, което потенциално може да сложи край на някои от сегашните допълнителни такси за ръчен багаж, предава Еuronews.

Очаква се промените да влязат в сила най-рано в края на 2027 г., като октомври 2027 г. в момента се посочва като най-ранната възможна дата. Преди това обаче новите правила трябва да преминат през оставащите етапи на законодателния процес на ЕС. Част от по-широкия преглед на правата на пътниците във въздушния транспорт са и въпроси като закъснения, отменени полети и обезщетения.

За пътниците основната промяна е, че стандартната тарифа ще трябва да включва както личен багаж, който се поставя под седалката, така и малък кабинен багаж, вместо за последния да се изисква допълнително плащане. В същото време Европейският парламент реши авиокомпаниите да продължат да предлагат по-евтини тарифи за пътници, които избират да пътуват без ръчен багаж. Все още обаче не е ясно точно как ще функционира тази ценова система, след като новите правила влязат в сила.

Промените няма да бъдат толкова изгодни за британските пътници, които не се считат за европейски граждани след влизането в сила на Брекзит. Според доклад на Which? един от най-големите оператори във Великобритания - easyJet UK - посочва, че пътниците, които пътуват в чужбина, няма да могат да се възползват от новите правила за входящите полети. Това ще се отнася за всички авиокомпании, базирани във Великобритания, включително British Airways и Jet2.

EasyJet съобщи, че пътниците, които излитат от Великобритания, няма да получат безплатен ръчен багаж в резултат на новите европейски правила. От авиокомпанията уточняват, че разпоредбите ще важат за британските пътници „само при полети за връщане от страни от ЕС“. Въпреки това easyJet заявява, че заедно с останалите британски авиокомпании преразглежда собствените си правила за багажа в подготовка за влизането в сила на законодателството на ЕС.