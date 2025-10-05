Стана ясно коя е най-екологичната авиокомпания в Европа за 2025 г.
Отличена за прозрачност и амбициозни зелени цели, Wizz Air вече лети с едни от най-ефективните самол...
Wizz Air празнува осмата си годишнина във Варна с изненади и нови маршрути
Промяната за Ryanair вече влезе в сила
Това е традиция, която предизвиква спорове
Семейството чакало 12 часа на летището, третирали ги като втора категория хора
Връзката ще бъде осъществена от следващото лято
Хвърлят вината върху служителите на летището в София и на семейството на детето
Проблемите били само в България, в Тулуза и Малта - нямало
Wizz Air увеличава присъствието си в София с нов самолет и седем нови маршрута
Wizz Air е на път до 2028 г. да премине изцяло към самолети Airbus A321neo
Измислени са начини за улесняване на дейността на пилотите
Авиокомпанията възстановява маршрутите си между столицата на Израел и девет града
Ще има и ексклузивни промоции за клиентите на Wizz Air в цялата мрежа от над 800 маршрута
Решение е взето вследствие на последната ескалация на ситуацията в Близкия изток
Полетът е бил в ранния следобед, но не всички, които са имали билет, са били качени на борда
Авиокомпанията искрено се извинява на своите пътници за причиненото неудобство
Причината е стачка на работници
Лято 2024 предлага още една възможност
Авиoĸoмпaния пoлyчи paзpeшeниe oт Mиниcтepcтвoтo нa тpaнcпopтa