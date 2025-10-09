Wizz Quiz разкри навиците на българите при пътуване със самолет

Пътуването за българите е не просто начин да стигнат от точка А до точка Б, а е приключение, което започва още с избора на билет. Авиокомпанията Wizz Air отбелязва 20 години в България с игра, която разкри какви навици, ритуали и малки удоволствия съпътстват родните пътници във въздуха.

Българите пътуват умно и с усмивка

Българите обичат да пътуват изгодно и винаги с нещо интересно под ръка. Книга или таблет неизменно намират място в ръчния багаж, показват резултатите от онлайн играта Wizz Quiz, организирана от Wizz Air и радио N-JOY по повод 20-годишнината на авиокомпанията в България. В нея се включиха близо 700 участници, които разкриха своите навици и малки ритуали, превръщащи всяко пътуване в приятно преживяване.

Допълнително проучване на Wizz Air показва, че авиокомпанията е най-предпочитана сред българите на възраст между 26 и 35 години – активна група, която пътува редовно и цени достъпните полети.

Подаръци, които носят духа на България

Когато българите пътуват към приятели или близки в чужбина, те носят частичка от дома със себе си. Най-често изборът им пада върху дребни, но символични подаръци – ръчно изработени магнити и сувенири, посочени от 38% от участниците. Тези малки предмети, макар и скромни, се възприемат като носители на българския дух. На второ място с 30% се нарежда ракията, традиционният символ на гостоприемството и топлината. Следват розовото масло (19%), което прославя страната по света, и лютеницата (13%) – вкусът на детството, който напомня за домашната градина и летните дни.

Носталгията има лице – това на близките

Проучването потвърждава, че българите са дълбоко свързани със семейството и приятелите си. Повече от половината участници (54%) споделят, че най-много им липсват именно хората, когато са далеч от дома. Данните на Wizz Air също сочат, че пътуванията за срещи с близки са най-честата причина да летим. Все пак, делът на туристическите пътувания расте, което говори за повишен интерес към достъпни почивки и кратки бягства из Европа.

На второ място в класацията на нещата, които българите най-много им липсват, се нарежда природата – планините, морето, зеленината (25%), които остават символи на родината. След това идва храната (15%) – баницата, свежите домати, домашното сирене, които трудно се намират другаде и носят усещане за уют.

Пътуването е изгодно и с настроение

Когато стане дума за стил на пътуване, българите са единодушни – 78% търсят най-ниските цени на самолетни билети. Те се превръщат в истински „ловци на оферти“, обединявайки практичност и опит. Около 17% се определят като минималисти – успяват да съберат целия си багаж в малка чанта, докато 15% не пропускат да направят селфи в самолета. Само 1% признават, че държат да се качат първи на борда чрез услугата „Качване с приоритет“.

Дестинациите, които българите избират, също говорят много. Лондон остава абсолютен фаворит, следван от Дортмунд, Меминген и Айндховен. В топ класацията попадат още Брюксел, Милано, Хамбург и Барселона – дестинации, които съчетават достъпност с разнообразни възможности за пътуване и забавление.

Ръчният багаж е малък свят на удобства

Анкетата показва и какво българите задължително носят със себе си на полет. Най-много от тях (43%) не тръгват без книга или таблет, които превръщат времето във въздуха в приятно занимание. На второ място са слушалките (30%) – знак, че музиката остава най-добрият спътник по време на път.

Всеки пети (20%) залага на нещо за хапване, за да направи пътуването по-комфортно, а 6% никога не пропускат да вземат възглавничка за пътуване. Данните на Wizz Air допълват, че един на всеки двама пътници предпочита по-спокойно пътуване и добавя чекиран багаж към резервацията си.

20 години Wizz Air в България – празник във въздуха

Играта „Wizz Quiz“ зарадва четирима късметлии с ваучери за полети, а последвалият „Лов на съкровища“ в София с четири тайни локации донесе големите награди – по два двупосочни билета за дестинации от мрежата на авиокомпанията.

„20 години в България са доказателство, че Wizz Air е предпочитан избор за милиони пътници – не само заради достъпните цени, но и заради възможността да свързваме хората с местата и преживяванията, които обичат“, коментира Даяна Георгиева, посланик на Wizz Air за България.

„С игрите „Wizz Quiz“ и „Лов на съкровища“ искахме да отпразнуваме нашите постижения по забавен и различен начин. Резултатите показват, че пътуването за българите е емоция, връзка с близките и шанс да откриват нови хоризонти. Нашата роля е да продължим да правим тези пътувания все по-лесни, достъпни и вдъхновяващи“, добавя тя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com