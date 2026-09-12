Играта на Vivacom „Кало Змея: Гръм & Run“ e номер 1 за България в Google Play и App Store
Първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026, вече има над 3 000 играчи и хиляди гледания в дигиталните канали на турнира
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Първата мобилна игра, създадена специално за Vivacom GAME ON 2026, вече има над 3 000 играчи и хиляди гледания в дигиталните канали на турнира
“Кало Змея: Гръм & Run” беше представена на феновете и по време на първата онлайн битка на Vivacom GAME ON
Исак Соле не е в групата за мача
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Заредени сме с позитивна енергия
Българският играч не обича да чете дълги упътвания
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Участникът се обади по телефона на Нено Илиев, но той остана безмълвен
Нападателят няма да играе срещу Азербайджан
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Играчите ще могат да се забавляват без конзола, само с LG Magic Remote и ритъма на световните хитове
След четири оспорвани рунда титлата Fiber CHAMP 2025 спечели отборът на Kriskata
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По време на големия финал в Деня на народните будители, посетителите ще могат да се срещнат на живо със своите любими геймъри
Сблъсъкът донесе 120 GIGA BITS за тима на ShadowHex срещу 80 GIGA BITS за Kriskata
Тя обаче заложи на сигурно и се раздели с шоуто, тръгвайки си с 900 лева
Гледайте епичния сблъсък, изпълнен със спортен хъс, в YouTube канала на Vivacom
Activision редовно пуска безплатни седмици