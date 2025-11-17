Любопитно

Военен изпусна невероятна сума. Спъна го въпрос за Софроний Врачански

17 ное 25 | 19:01
Фатме Мустафова

Военният Теодор Хубанов направи добра игра в „Стани богат“.

В началото служителят в Министерство на отбраната се затрудни с отговорите на първите два въпроса за 1000 и 15000 лева, но използва успешно от два от жокерите си. Първо му помогна Николай Кънчев, а след това Теодор сполучи и с „50:50“.

Любителят на моторите заключи сумата от 2000 лева, а след това позна, че Айфеловата кула е най-висока през лятото.

За 3000 лева играчът бе попитан: Кой съставя „Кириакодромион“, сиреч „Неделник“ – първата печатна книга, написана изцяло на новобългарски?

Тук възможностите бяха Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Константин Фотинов и Христофор Жефарович.

Участникът се обади по телефона на Нено Илиев, но той остана безмълвен. Това даде повод на Теодор да допусне, че в тази ситуация са трябвали бързи пръсти, но понякога мрежата е бавна, с което намекна, че приятелят му не е успял да намери верния отговор в интернет.

Хубанов нямаше какво да губи и маркира Жефарович, но но сбърка, тъй като ставаше въпрос за Врачански.

Така военният спечели 2000 лева от телевизионното шоу по бТВ.

Фатме Мустафова

