Азис шокира Рачков. Предложи му….

Азис шокира Димитър Рачков и зрителите.

Защо го търпиш това нещо? Дай да се махаме да си направим собствена телевизия и предаване! Това предложи Азис на Димитър Рачков.

Двамата са тази вечер едни от големите звезди, които радват зрителите на Нова телевизия за новогодишното издание на предаването „Пееш или лъжеш“.

В края на септември, когато стартира тазгодишния сезон на култовото предаване, краля на поп фолка показа безпогрешна интуиция и отсяваше правилните хора.Той успя да намери таланта сред лъжата и направи великолепен дует с Татуистката Мария-Магдалена, с която ще се представи и в новогодишното шоу.

