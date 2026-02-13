На Свети Валентин: Уран обръща съдби, Венера носи съдбовна любов

Миналата седмица Уран — Великият пробудител — приключи своята ретроградност и отново се движи напред в полетата на Телец. Уран е предимно в Телец от 2018 г., но скоро ще напусне този земен знак за много десетилетия — вероятно няма да се върне в рамките на нашия живот. Тази еволюция ще продължи да се разгръща в следващите седмици, пишат астролозите на списание "People".

Междувременно Венера, планетата на връзките, обръща посоката си и се потапя в дълбините на Риби за идните седмици.

Това е един от най-добрите периоди в годината да откриете сродна душа, да изразите художествен шедьовър или да се насладите на красотата — и това влияние ще продължи до 6 март. Меркурий, планетата на ума, започна да забавя ход от 11 февруари, докато се приближаваме към ретроградност по-късно този месец. Може да усетите как нещата постепенно започват да се движат по-бавно.

Накрая, Сатурн — планетата на кармата — навлизе в небесата на Овен от 13 февруари.

С настъпващия уикенд около Свети Валентин, нека бъдете изпълнени с романтика, страст, интимност и истинска любов — а с Луната в Козирог може да потърсим стабилност и мисъл за дългосрочното.

Ето какво носи седмицата за вашия зодиакален знак:

Овен (21 март – 19 април)

От години преминавате през възходи и спадове във финансов план, Овен — особено по отношение на личните доходи. Възможно е напоследък да сте срещнали пречки, но сега настъпва време за активни решения. Колкото по-прогресивно и далновидно мислите за парите, толкова по-добре ще се позиционирате в дългосрочен план.

Телец (20 април – 20 май)

От 2018 г. насам усещате силни обрати от съдбата, Телец. Възможно е да сте прегърнали напълно нова идентичност или все още да сте в процес на трансформация. Дори светът да ви е поднасял изненади, пред вас са се разкривали хоризонти, които преди са изглеждали невъзможни. Останете отворени към това, в което можете да се превърнете.

Близнаци (21 май – 20 юни)

Последните години бяха период на вътрешно развитие, сякаш търсите отговори в тъмнината с фенер в ръка. Някои от вас са се борили със страхове или илюзии, други са открили силна интуиция и духовна мъдрост. Тази енергия отново ще се засилва.

Рак (21 юни – 22 юли)

Връзките са централни за вас, Рак. Приятелствата и социалният ви кръг са се променяли по необичаен начин — може би сте срещнали визионери, ексцентрици или хора с драматична енергия. Успоредно с това в сърцето ви се раждат нови мечти и амбиции.

Лъв (23 юли – 22 август)

Амбицията ви е двигател, Лъв. От 2018 г. кариерата ви може да е поела по неочаквани или екзотични посоки. Сега ключът е да приемете промяната и да действате като пионер. Големият успех остава възможен, ако излезете от познатата рамка.

Дева (23 август – 22 септември)

Обичате стабилността, но през последните години у вас се пробужда жажда за приключения. Пътувания, нови знания, различни култури или необичайни хора могат да разширят хоризонтите ви. Не се страхувайте от промяната — тя ви води напред.

Везни (23 септември – 22 октомври)

Темата за богатството и ресурсите се променя за вас. Може да сте се насочили към нови инвестиции или да сте усетили промяна във финансите на партньора си. Ако мислите нестандартно и действате стратегически, можете да постигнете сериозен пробив.

Скорпион (23 октомври – 21 ноември)

От 2018 г. насам значимите ви връзки се трансформират. Това важи както за личните отношения, така и за бизнес партньорства. Възможно е да привличате необичайни личности или партньорите ви да търсят повече свобода. Гъвкавостта е ключът към баланса.

Стрелец (22 ноември – 21 декември)

Свободата винаги е била важна за вас, но напоследък желанието ви за независимост в работата и ежедневието е още по-силно. Възможни са промени в рутината или здравето — нови режими, терапии или начин на живот. Адаптивността ще ви бъде съюзник.

Козирог (22 декември – 19 януари)

Любовта и страстта през последните години са били крайни — или интензивни, или хаотични. Някои от вас може да са преживели бурни романси или да са привлечени от нетипични партньори. Творчеството, темите за деца или нови хобита също се развиват. Следвайте сърцето си.

Водолей (20 януари – 18 февруари)

Домът и семейството са били поле на промени от 2018 г. насам. Премествания, ремонти или нова динамика в семейните отношения са възможни. Ако са възникнали нестандартни ситуации с близки, динамиката може отново да се ускори в идните месеци.

Риби (19 февруари – 20 март)

Въображението ви винаги е било силно, но в последните години комуникацията и интелектуалните ви интереси са се разширили още повече. Може да сте усвоили нови умения или да сте почувствали желание за повече пътувания. Приключенията продължават — тръгнете към тях смело.

