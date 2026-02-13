Шок в Бъкингам! Откриха връзка между Уилям и Епстийн

Оказва се, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор и бившата му съпруга Сара Фъргюсън няма да са единствените, от които се очаква обяснение за връзките им с Джефри Епстийн. Дарител на фондацията на принц Уилям Earthshot Prize се оказа свързан с осъдения за сексуални престъпления финансист.

Организацията Republic обяви, че е подала официален сигнал до регулатора на благотворителните организации Charity Commission. Според Republic един от основателите-партньори на Earthshot Prize - базираната в Дубай мултимилиардна компания DP World, е свързана с новоразкрити доказателства от досиетата "Епстийн".

Главният изпълнителен директор на DP World, султан Ахмед бин Сулайем, е посочен като получател на имейл от април 2009 г., разкрит наскоро от американското Министерство на правосъдието. В него Епстийн пише: "Къде си? Добре ли си? Много ми хареса видеото с изтезанията".

Името на получателя дълго време е останало заличено, но след като членове на Конгреса получиха достъп до нередактираните документи, конгресмен Томас Маси потвърди, че имейлът е бил изпратен именно до Сулайем.

Republic казват, че DP World е "основен партньор" на Earthshot Prize и е дарила поне 1.3 млн. долара за инициативата. Организацията подчертава, че принц Уилям и Сулайем са се появявали заедно на различни събития, като последният е демонстрирал открита подкрепа за проекта.

"Сериозността на случая изисква пълно и задълбочено разследване", заявяват от Republic. Главният изпълнителен директор на организацията Греъм Смит допълва, че принц Уилям трябва да даде обяснение за връзките си както с бин Сулайем, така и за по-широкия контекст около Епстийн и принц Андрю.

Смит поставя под съмнение дали Earthshot Prize е извършила необходимата проверка на източниците на финансиране. Той твърди, че е трудно да се повярва, че британските служби или външното министерство не са били информирани за характера на Сулайем, при положение че американските власти са разполагали с тези файлове от години.

От Earthshot Prize не са дали официален коментар, но според източници на People организацията е в контакт с ръководството на DP World във връзка с възникналите въпроси, предава lifestyle.bg.

