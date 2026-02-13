Иван и Андрей се завръщат на екран! Този път в...

Първият брокерски риалити формат – „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive” - започва на 28 февруари в 20:00 ч. Две семейства и двама брокери се впускат в битка за победата, а кой е победителят, решава пазарът.

Двата отбора имат задачата да купят стар апартамент, да го ремонтират из основи и да го продадат на по-висока цена от съперниците си. Находчивост, сръчност, мускули, креативност и визия ще бъдат нужни на семейните двойки, за да превърнат старите занемарени жилища в атрактивни имоти. Опитните брокери Евелин Апостолов и Ралица Ценова имат тежката задача да продадат готовите апартаменти на цена, която да им гарантира победата.

Пълното преобразяване на жилищата е основна задача на отборите, но успехът им зависи изцяло от пазарната цена на имотите, която ще формира и тяхната награда.

Иван и Андрей са продуценти и водещи на брокерското шоу, а ментор на отборите е майстор Владимир Караджов, който надзирава изпълнението на задачите, дава точни съвети и мотивира участниците в моментите на напрежение. Жури в състав интериорният дизайнер Алекс Ковачев и имотният предприемач Мартин Сребров пък ще оценява свършената работа на всеки етап, помагайки на отборите да разберат дали се движат в правилна посока, но и да печелят бонус награди.

Преди да започне същинската надпревара – разбиването на стени и създаването на нов семеен уют – в първия епизод зрителите на NOVA ще се запознаят с отборите и ще проследят процеса по закупуване на апартаментите за ремонт, а едно семейство ще получи ключово предимство, побеждавайки в първата строителна битка.

