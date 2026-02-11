Милица Гладнишка се закани на Сашо Кадиев

Напрежение в "Кой да знае?", след като Милица Гладнишка открито се нахвърли срещу водещия Сашо Кадиев.

Поводът – уж невинно „уточнение“ към противниковия тим, което тя прие като подсказване.

Ситуацията се нажежи при въпрос, свързан с витамините. Докато Христо Пъдев и Неда Спасова мислеха, Кадиев се обади: „Мога ли да ти подскажа? Мастноразтворим може ли да е витамин D?“

Точно тук Милица избухна: „Абе, Сашо! Този път наистина ще се ядосам. Не можеш да ѝ подсказваш така!"

Водещият опита да се измъкне с "Не бе, само я питах...", но вече бе късно. Студиото застина, а напрежението се усещаше дори през екрана.

Но Гладнишка не се даде лесно. С иронична усмивка погледна към екипа: „Наточете два ножа, ако обичате."

Кадиев изтръпна: „Защо два?!"

А Владо Михайлов добави с усмивка: „Тук имам един, съм приготвил."

Последвалата реплика на Милица – „Защото ще си поиграем малко..." – взриви публиката от смях, но показателно маркира напрежението, което все по-често се прокрадва зад кулисите на шоуто.

Това не е първият сблъсък между Гладнишка и Кадиев, а зрителите изглежда все повече се наслаждават на техните словесни престрелки.

Хумор, напрежение и лек флирт с границата на добрия тон – точно това прави предаването любимо за стотици хиляди зрители.

