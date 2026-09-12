Sofia Summer Fest влиза във финалната права: Адел, Бийтълс и още хитови събития през септември
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
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Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
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