Sofia Summer Fest влиза във финалната права: Адел, Бийтълс и още хитови събития през септември

По-малко от две седмици остават до финала на Sofia Summer Fest, който започна на 22 юли и ще продължи до 13 септември. Последните фестивални дни ще предложат комбинация от театър, музика, кино, комедия и детски спектакли.

Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“. За първи път в България ще гостува шоуто, определяно като най-добрия трибют на Адел във Великобритания. Събитието е с кауза – в подкрепа на мисията на фондация „Заедно в час“ всяко дете в България да има достъп до качествено образование. Всички приходи от билети ще бъдат дарени на фондацията.

Ден по-рано, на 12 септември, сцената ще бъде завладяна от „Лисицата и котараците“. Милица Гладнишка, Николай Воденичаров Никеца и Иван Велчев ще представят музикалния проект „Песни по велики романи“.

Публиката ще чуе познати хитове, необичайни аранжименти на вечни класики и напълно нови песни, посветени на познати литературни герои. Шоуто смесва джаз, рок, поп, мистика, алтернативна музика и естрада.

На 8 септември пък София ще се пренесе в света на Бийтълс. „The Beatles Legend“ ще бъде представен от италианската група The Beatbox, която е сред водещите европейски трибют формации на легендарната ливърпулска четворка.

Музикантите използват автентични инструменти от епохата и костюми, изработени от ателиета, работили за оригиналния квартет. Шоуто е разделено на пет действия, всяко посветено на ключов период от историята на Бийтълс.

Какво още предстои през септември?

1 септември – 20:00 ч.

„Отчаяни съпрузи“ – Бойко Кръстанов, Даниел Пеев и Явор Бахаров разказват с чувство за хумор за успехите и провалите в любовния си живот.

2 септември – 20:00 ч.

„Сватба със закъснител“ – комедия с Филип Аврамов, Мая Бежанска, Тони Минасян, Илияна Лазарова и Христина Джурова.

3 септември – 19:00 ч.

„Белият концерт на Папи Ханс“ – концерт. Събитието е разпродадено.

4 септември – 12:00 ч.

„Семката, филм за Мистер Сенко“ – лятно кино на сянка. Двоен билет – 5 евро.

4 септември – 19:30 ч.

„Чамкория“ – постановка по романа на Милен Русков със Захари Бахаров. Разпродадена.

5 септември – 10:00 и 11:30 ч.

„Трите прасенца“ – детски спектакъл.

5 септември – 16:00 ч.

„Аз съм Златан“ – част от Фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Входът е свободен за лица до 18 години. С подкрепата на НФЦ.

5 септември – 20:00 ч.

„GenZ vs Millennials“ – Stand Up шоу на Inside Joke.

6 септември – 10:00 и 11:30 ч.

„Червената шапчица“ – детски спектакъл.

6 септември – 16:00 ч.

„Джон Вардар срещу Галактката“ – анимация от фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино. Входът е свободен за лица до 18 години. С подкрепата на НФЦ.

6 септември – 19:30 ч.

„Убийствена комедия“ – спектакъл на театър „Възраждане“ с участието на Лили Шомова, Боян Младенов, Анатоли Лазаров, Георги Няголов, Костадинка Аратлъкова/Никол Оташлийска и Йордан Ръсин.

7 септември – 20:00 ч.

„Неделя сутрин“ – комедия с Павел Иванов, Стоян Дойчев, Филип Буков, Христо Пъдев и Александър Деянов – Skiller.

8 септември – 20:00 ч.

„The Beatles Legend“ – музикално шоу, посветено на света на Бийтълс.

9 септември – 20:00 ч.

„Пощенска кутия за мръсни приказки“ – с Петя Дикова, Алена Вергова, Гери Турийска, Асен Блатечки, Михаил Стоянов и Тино.

10 септември – 19:30 ч.

„Игра за двама“ – комедия за любовта, разминаванията и недоразуменията между мъжете и жените. София Бобчева и Александър Кадиев влизат в 16 различни роли.

11 септември – 12:00 ч.

„Звезда“ – лятно кино на сянка. Двоен билет – 5 евро.

11 септември – 20:00 ч.

„Заклеваш ли се в децата?“ – театрална комедия за любовта, изкушението и няколко лоши идеи с Весела Бабинова и Владимир Зомбори.

12 септември – 10:00 и 11:30 ч.

„Котаракът с чизми“ – детски спектакъл.

12 септември – 20:00 ч.

„Лисицата и котараците“ – музикално шоу с Милица Гладнишка, Николай Воденичаров Никеца и Иван Велчев.

13 септември – 10:00 и 11:30 ч.

„Карлсон, който живее на покрива“ – детски спектакъл.

13 септември – 20:00 ч.

„One Night of Adele“ – финален концерт с кауза в подкрепа на „Заедно в час“.

Така Sofia Summer Fest ще изпрати лятото с пъстра програма, в която има по нещо и за любителите на театъра, и за киноманите, и за феновете на голямата музика, а най-малките също няма да останат без своето приключение.