Sofia Summer Fest влиза във финалната права: Адел, Бийтълс и още хитови събития през септември
Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
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Големият финал ще бъде на 13 септември с концерта „One Night of Adele“
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Топ актьорът излиза на 17 януари в „Синът“