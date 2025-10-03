Захари Бахаров става шеф на подземния свят

Най-новият филм на италианския режисьор Антонио Пису – „България amore mio”, тръгва по кината на 17 октомври. Лентата е съвместна продукция между Италия, България и Румъния и е вдъхновена от реални събития, преживени от италианските продуценти.

В главните роли са Захари Бахаров и Александра Лашкова, които си партнират с италианските си колеги Лодо Гуенци, Матео Гата, Якопо Константини, Чезаре Бочи и Самуеле Сбриги.

Продуценти са Маурицио Паганели и Андреа Ричепути (Stradedelest Produzioni), копродуцент е Николай Урумов (Band of Friends Pictures), познат с „Петя на моята Петя” (2021), „Вила Роза” (2013) и сериалите „Домашен арест“ и „Кантора Митрани“. Оператор е Адриан Падерету.

Участват и още българските актьори – Екатерина Лазаревска, Пламена Гетова, Константин Трендафилов, Богдан Казанджиев, както и италианските актьори Катерина Габенла, Денис Кампители, Пиерпаоло де Мейо, Франческо Бертоци.

Филмът е продължение на „EST - Dittatura Last Minute“ (2020) на режисьора Антонио Пису.

Историята на „България amore mio” пренася в началото на 90-те години, когато краят на комунистическия режим е вече факт, политическата обстановка изглежда привидно спокойна, но тайните служби и мафиотските операции продължават да действат в сянка.

Докато италианското военно разузнаване (SISMI) е по петите на двама предатели, Наталино Франки (Чезаре Бочи) и Луиджи Рампели (Денис Кампители), продаващи секретна информация на българските служби и КГБ, тримата приятели от малкия град Чезена – Паго (Матео Гата), Риче (Лодо Гуенци) и Биби (Якопо Константини) , решават да предприемат ново пътуване.

След последното им приключение, което ги отвежда до комунистическа Румъния, животът на младежите тъкмо се е нормализирал, но Биби, без да подозира, ги въвлича в следващото изненадващо приключение, което скоро ще промени живота им.

Този път съдбата ги отвежда в София, където живее мистериозната приятелка на Биби – Юлия (Александра Лашкова), с която той си пише писма през последната половин година и се влюбва в нея. Това, което изглежда като романтична авантюра, скоро се превръща във вихър от неочаквани ситуации. В София ги очаква пряк сблъсък с шефа на българския подземен свят Иван (Захари Бахаров), опит за спасяване на младо момиче, международни шпионски интриги и разбира се, безброй недоразумения, които ще превърнат героите в „шпиони по неволя“.

