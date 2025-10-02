Сензация! За първи път БГ актьор играе в Кралския национален театър

За първи път български актьор участва в продукция на Националния театър на Великобритания, информират от екипа на Юлиан Костов. Той дебютира в емблематичния Кралски театър на Хеймаркет (Theatre Royal Haymarket), където някога Оскар Уайлд поставя своите знакови пиеси.

Пиесата "Докато звездите не паднат" (Till The Stars Come Down) на Бет Стийл е портрет на съвременна провинциална Великобритания. След разпродадения си дебют в залата „Дорфман“ през 2024 г. в Националния театър, тя е пренесена в сърцето на Лондон с обновен актьорски състав.

В него Костов играе Марек – полски емигрант и младоженец, а критиците единодушно определят появата му като „значително подобрение“ и го наричат „ярка светлина“ в спектакъла.

„Съвременна класика“, пише "Таймс" за спектакъла. Радио Таймс допълва, че това е „пиеса за състоянието на нацията, която ще ви остави без дъх от смях и сълзи“. „Триумф на британската драматургия и ансамбловата игра. Сватба, която никога няма да забравите – и пиеса, за която никога няма да спрете да мислите“, пише "Тиатър уикли". „Драмата на Бет Стийл в духа на Чехов… още по-силна при премиерата си на Уест Енд“, според "Тайм аут".

Същото издание допълва: „Българският актьор Костов, който наскоро участва в "Белият лотос" и дебютира на Уест Енд, е истинско сияние и с плам се впуска в често неловките действия, които текстът на Стийл изисква от него. Като се има предвид, че в оригиналната постановка един от основните упреци към спектакъла беше неубедителният акцент на актьора Марк Уутън, появата на Костов е не само удоволствие за гледане, но и истинско облекчение“.

„Юлиан Костов е неустоимо очарователен и харизматичен – невъзможно е да не се влюбиш в играта му“, посочва "Ол дет дазълс".

Според "Морнинг Стар" той внася „дълбочина, страст и отличен комедиен нюх в ролята на препатилия Марек“. „Юлиан Костов като Марек – ту очарователен, ту импулсивен, ту остър“, допълва "Стейдж".

„Когато Юлиан Костов защитава трудолюбието на поляците, сцената звучи като шамар – толкова силен е ударът на истината“, пише "Телеграф". „Тихо убедителен… с усещане за автентичност и енергия“, смята "Артшуб". „Ейдриън Бауър и Юлиан Костов впечатляват в ролите на Джон и Марек“, казва "Ивнинг Стандарт".

„Химията между Шинейд Матюс (Силвия) и Юлиан Костов (Марек) е осезаема“, според Радио Таймс. „Публиката пее заедно с Костов при неговото изпълнение на Can’t Take My Eyes Off You“, разказва журналистът Лиъм О'Дел. „Марек на Юлиан Костов е трудолюбив, приветлив и критичен към расовите предразсъдъци на новото си семейство“, посочва "Барнет Пост".

Дебютът на българина е аплодиран и от легендарната актриса Хелън Мирън, която гледа спектакъла и лично поздрави трупата. Сред първите зрители беше и номинираната за „Оскар“ българска актриса и продуцентски партньор на Костов –Мария Бакалова.

Костов бе поздравен за играта си и от редица свои български и международни колеги: Бен Барнс, Арнас Федеровичиус, Калахан Скогман, Даниел Галиган, Джован Уейд, Анна Леон Брофи, Валентина Каролева, Девора Уайлд, Мартин Медникаров и приятелката му Мирела Илиева.

Съвсем скоро Юлиан Костов ще влезе в нова и много вълнуваща роля на родна земя, допълват от екипа му.

