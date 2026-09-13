Пиеса на Елиас Канети с премиера в Плевен
„Предопределените“ е за страха от смъртта и цената на свободата
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„Предопределените“ е за страха от смъртта и цената на свободата
На 12 май е премиерата на „Шум зад кулисите“
Надя Дердерян, която направи фурор в сериала, е в главната роля в спектакъла „Пукнатини“
Спектакъл в прочутото арт мазе изненадва с различна версия по Шекспир
Преди премиерата ще бъдат открити маските на Катя Паскалева, Константин Коцев и Васил Попов
Радина Думанян и Мария Сотирова побъркват мъжете в „Берлин, Берлин“ на Пловдивския театър
Известният режисьор Ивица Булян поставя в Народния театър „Господа Глембаеви“
Огромен успех за Юлиан Костов
Големите актьори изригват във „Фенове“ на Царя
Репетициите на "Последният час" започнаха, а премиерата се очаква през есента
Тя смята, че животът е кратък, за да чакаме от човек да прави само това, което трябва да прави
Актьорът влиза с култова пиеса
Актрисата побърква мачовци в „Приятна жена в лоша компания“
Поредната премиера в храма на комедията е по Алдо Николай
С Ники Сотиров и Димитър Касабов разиграват на Царя „Любовта на жертвите“
Каква е новата й роля
Подслушват Михаил Билалов и Ирини Жамбонас във френския хит „Видеокомпромат“
Сумата не се различава от обичайния хонорар, по който Народния театър работи с гостуващ режисьор
Албена Павлова е блестяща като легендарната героиня на Брехт
Той изрази благодарност към всички, които са подкрепили свободата на творчеството