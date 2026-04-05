Лейди Макбет в "199"

„Лейди Макбет или 7 начина да убиеш някого“ е изненадата на месеца в Театър „199“. Автори на пиесата са Анастасия Тарханова и Георги Жено, който е и режисьор на различната версия по една от вечните теми на Шекспир. Преводът, драматургичната адаптация и стиховете са на Георги Тенев. Партитурата на Матиас Пече е по „Юкали“ на Курт Вайл. Актьорите са Боряна Йовчева, Ованес Торосян, Милко Йовчев и Живко Джуранов.

Историята оглежда шекспировия шедьовър през погледа на нашия театър. Съдбата е отредила на сценичния работник Богдан необичаен жребий: да премине през седем постановки на „Макбет“ в седем различни театъра в България през седем различни времена. Свързал живота си със сцената, Богдан постепенно става пленник на пиесата. Мечтата му да застане пред публика, да бъде Макбет, е неговият най-голям копнеж. Все по-настойчив, все по-отдаден, Богдан вече е готов да направи и немислимото и няма какво да го спре.

В постановката звучи текст, писан и превеждан от Георги Тенев с мисълта за конкретните актьори. Но, както се случва често в театъра, има много страници, са „отнети“ на публиката, което също е изкуство, казва Георги Тенев. Ето няколко фрази от тях: „Остави плътта. Не можеш да свалиш петното на позора – заслужено или нанесено от чужда злоба. Неопетним е само този дух и той не рови в телесните неща... а ги надмогва.“

Георг Жено създава проекти в Германия, Русия, Украйна и България. Съосновател е на Teatr.doc, Democracy.doc и Театър „Йозеф Бойс“ в Москва. През 2015 г. основава „Театър на разселените хора“ в Киев. Неговата украинска кинолента „Филмова школа №3“ получава голямата награда на международното жури в конкурса „Поколение 14+“ на 67-ия международен филмов фестивал в Берлин през 2017 г. Анастасия Тараханова от Москва до 2022-а е сценограф и видеохудожник в театър „ПостПлей“ в Киев. Работи с Георг Жено в Украйна, България, Русия и Германия. От 2022 г. е директор на международния театрален фестивал „Добре дошли другаде“ в Бауцен заедно с Георг Жено. Двамата пишат „Лейди Макбет или 7 начина да убиеш някого“ специално за Театър „199“.

