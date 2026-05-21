Ново двайсе! Висш чиновник предлага Слънчев бряг да е домакин на "Евровизия"

Историческата победа на България на песенния конкурс „Евровизия“ продължава да тресе държавата, но този път темата прерасна в неочакван културен и икономически дебат. Изпълнителният директор на Института за анализи и прогнози в туризма проф. Румен Драганов взриви ефира на Нова нюз с изключително смели тези. В предаването „Денят на живо“ той направи разтърсващ паралел между спечелилата песен „Бангаранга“ на певицата Дара и един от най-великите български революционни химни, като същевременно хвърли в шах бранша с предложението си къде точно страната ни да приеме музикалния елит през 2027 година.

Бунтовният дух на „Бангаранга“

„Първото ни място на „Евровизия“ е изключителен и безспорен успех. Ние използвахме възможно най-добрия начин за глобално популяризиране на нашата туристическа дестинация. Дара, със своята неподправена освободеност на сцената, направи едно изключително и запомнящо се изпълнение“, заяви ентусиазирано проф. Драганов.

Професорът изненада всички, като анализира музикалното и текстово послание на хита през историческа призма. По думите му модерното парче „Бангаранга“ по своята вътрешна енергия поразително прилича на възрожденската песен „Стани, стани, юнак балкански“. „И в двете произведения се призовава за чист бунт! Аз самият не очаквах това чудо. В вечерта на финалния концерт дори не бях напълно убеден, че точно нашата песен ще спечели“, чистосърдечно призна експертът.

Защо София и Пловдив трябвало да отстъпят?

Според проф. Драганов, домакинството на такъв огромен форум носи колосална популярност и държавата няма никакво право да изпуска този златен шанс. Той бе категоричен, че България има пълния капацитет да се справи с организацията, но за целта е необходимо бързо и стратегическо политическо решение как този музикален инструмент да се превърне в огромен икономически двигател.

Въпреки че София притежава перфектно развита инфраструктура, а Пловдив също има сили да се справи с подобно предизвикателство, анализаторът гледа в съвсем различна посока. „Аз като стратег бих търсил чистата икономическа полза и мястото, където инвестицията ще донесе най-голяма финансова възвръщаемост“, обясни той.

Слънчев бряг – перфектният капан за туристи

Точно поради тази причина проф. Драганов излезе с шокиращото, но икономически аргументирано предложение домакинството на „Евровизия 2027“ да бъде дадено на някой от морските градове или директно на най-големия ни курорт – Слънчев бряг.

Логиката зад това предложение е желязна от гледна точка на туризма. Според него в Слънчев бряг няма нужда да се мисли за настаняване, тъй като легловата база в региона е колосална и възлиза на около 400 000 легла, които извън активния сезон стоят празни. Единственото, което държавата или частни инвеститори трябва да изградят бързо, е модерна многофункционална зала с капацитет от 10 000 седящи места. По този начин ще се развие ударно местната икономика и България ще запише името си в историята с едно от най-нестандартните и печеливши домакинства в историята на конкурса.

