Иво Христов: България влиза в голямата игра след триумфа на Дара

Победата на Дара на "Евровизия" открива изключителна възможност България да се представи пред Европа като дестинация със специфична култура, природни дадености и силни таланти. Това заяви вицепремиерът Иво Христов пред БНТ, като подчерта, че страната вече влиза във фокуса на европейските телевизии преди домакинството на конкурса през 2027 г.

По думите му организацията ще струва между 20 млн. и 30 млн. евро, но разходите няма да бъдат изцяло държавни, защото се очакват международни и национални спонсори. Христов предупреди и срещу опитите победата да бъде политизирана, като заяви, че успехът принадлежи преди всичко на Дара и нейния екип.

Триумф, който може да стане национална реклама

"Победата на Дара открива изключителни възможности за България да се брандира като дестинация, като земя на специфична култура, като природни дадености, като територия на огромни таланти", каза Христов. Той отбеляза, че през следващата година България ще бъде във фокуса на европейските телевизии, особено през май, когато ще се проведе конкурсът.

Вицепремиерът изтъкна, че страната е постигнала "нещо изключително" и благодари на две ръководства на БНТ - това на Емил Кошлуков и това на Милена Милотинова, за решенията, довели до участието и победата. "Най-вече на таланта на Дара, която със своята експлозивна енергия успя да помете всякакви други условности на евровизионния вот", заяви Христов.

София изглежда най-логичният избор

По правилата БНТ трябва да организира конкурс за избор на град домакин. Христов посочи, че у нас малко градове разполагат с нужната инфраструктура - транспортна свързаност и зала с капацитет над 10 000 души.

"София изглежда доста логичен избор, защото концентрира всички тези дадености. Но не искам да предрешавам избора", каза вицепремиерът. Според него големият залог пред правителството е България да организира конкурса така, че домакинството да се превърне в силен международен знак, а не само в еднократно телевизионно събитие.

Разходи, спонсори и очаквани печалби

Според прогнозите организацията на "Евровизия" през последните години е струвала между 20 млн. и 30 млн. евро на държавите домакини. Христов уточни, че това не означава изцяло държавно финансиране, тъй като има международни спонсори от страна на EBU, както и възможност за привличане на национални партньори.

Той подчерта, че подобно домакинство носи много повече ползи, отколкото разходи. "Тази инвестиция ще се оправдае във времето. Дори вече забелязваме, че има завишени резервации за посещения през май 2027 г.", заяви Христов.

Остър отговор срещу политизирането

Вицепремиерът реагира остро на опитите успехът да бъде използван политически. "Тъжно е, че има хора, които искат да се качат на раменете на Дара и да приватизират този успех. Този успех е плод на нейния талант и усилия и не трябва да се политизира", каза той.

В друго свое изказване Христов формулира позицията още по-рязко: "Тъжно е, че има хора, които се опитват да се качат на гърба на Дара и на екипа й." Той отказа да назове конкретни имена, но настоя, че артистичното събитие не бива да се превръща в партиен спор.

Дара отива в Министерския съвет

Христов съобщи, че Дара се очаква утре в Министерския съвет. Срещата идва след най-големия български успех в историята на конкурса и в момент, когато държавата трябва да започне подготовката за домакинството през 2027 г.

Пред правителството стои задачата да намери баланс между разходите, публичния ефект и икономическите ползи. Победата вече отвори силна възможност за България, но следващият изпит ще бъде дали страната ще успее да превърне музикалния триумф в добре организирано европейско събитие.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com