Carlsberg и Ливърпул - най-дългата и магическа връзка във Висшата лига
Дотук изминаха 34 години, договорът е за още минимум 7
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Дотук изминаха 34 години, договорът е за още минимум 7
Вицепремиерът предупреди да не се политизира успехът и посочи, че домакинството може да донесе повече печалби, отколкото разходи
През следващите седмици на "Герена" ще разгледат офертите и ръководството ще реши дали да приеме някоя от тях
Новата шефка на Федерацията е категорична за извършените промени
Куба се връща в списъка на страните, спонсориращи тероризма
"Реформирай Обединеното кралство" ще събере повече пари от всяка друга политическа формация
Забраната за реклама на букмейкърски и бетинг компании ще има катастрофален резултат
Има предложение страната да влезе в списъка на спонсорите на тероризма, Помпейо трябва да реши, пише Ню Йорк Таймс
Въпреки загубите всичките 68 партньори на летните олимпийски игри продължиха договорите си с оргкома
Ще имаме и още един партньор още този месец, категоричен е Папазов
Сираков и ръководството уговаряли "Газпром" и още две компании да ударят рамо на "сините"
Подариха специални медали на всички оказали подкрепа на Световната купа
За 109 дни Петър Ванев е покорил 92 планински върха в САЩ
Спонсорите й са предатели, обявиха феновете Тази компания не е сред спонсорите й, няма и намерение да прави пари от нейното име. Просто реши да подад...
В тайните лаборатории на НИМ Малцина виждат антики и уникални икони на средновековни майстори Музеите приличат на айсберги. Но дори и това не е съ...
Когато клуб реши да си смени емблемата, това предизвиква суматоха - както се случи с "Манчестър Сити". Такива промени се случват веднъж на 15-20 годин...
"STRABAG" иска "сините" отново на първото място "Левски" е на път да привлече поне още два спонсора, стана ясно днес сутринта. Тогава "сините" обявих...
Огромен скандал тресе музикалната гилдия. "Златният Орфей" е пред провал. Снощи до последно никой не можеше да каже дали ще се случи шумно рекламиране...
Пращаме играч под наем в Турция, разкри Батков Полагаме усилия, мисля, че ще излезем от ситуацията с лиценза, трябва да привлечем поне още два спонсо...
СМГ получава само потупване по рамото и бюджет, колкото всяко друго училище Сега шампионите набират пари за Жаутиковската олимпиада Благодарение на...