Всичко за Спонсори

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"Левски" чака още спонсори

"Левски" чака още спонсори

"STRABAG" иска "сините" отново на първото място "Левски" е на път да привлече поне още два спонсора, стана ясно днес сутринта. Тогава "сините" обявих...

16 септември | 20:50
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"Златният Орфей" пред провал?

"Златният Орфей" пред провал?

Огромен скандал тресе музикалната гилдия. "Златният Орфей" е пред провал. Снощи до последно никой не можеше да каже дали ще се случи шумно рекламиране...

21 август | 5:45
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