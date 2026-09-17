БДЖ стяга влаковете за туристи и „Евровизия“

Влакът да не бъде просто начин да стигнеш от една гара до друга, а част от самото пътуване и почивката. С тази идея министрите на транспорта Георги Пеев и на туризма Илин Димитров дадоха начало на кампанията „Транспорт и туризъм - свързваме пътя с преживяването“.

Първата стъпка са обновени вагони-бистра по линията София-Бургас и по теснолинейката Септември-Добринище, в които пътниците ще намират туристическа информация за България, настолни игри и по-приятна среда за дългото пътуване.

Шах във вагона и България през прозореца

На Централна гара София двамата министри представиха вагон-бистро с нова визия, в която е включено националното туристическо лого. За да покажат идеята за по-различно прекарване на времето във влака, Пеев и Димитров дори изиграха символична партия шах.

Шахът е сред настолните игри, които ще бъдат на разположение на пътниците. Във влаковете ще бъдат поставени и над 1300 рекламни материала с идеи за туристически места и маршрути в страната.

„Опитваме се да съчетаем пътуването с посещаването на туристически дестинации“, обясни Георги Пеев. Според него първите вагони-бистра ще се движат по направлението София-Бургас и по една от най-живописните железопътни линии у нас - теснолинейката Септември-Добринище. Предвижда се постепенно моделът да бъде разширяван и към други маршрути.

Илин Димитров подчерта, че голяма част от природните и културните забележителности на България могат да бъдат достигнати с влак или чрез комбинация на железопътен транспорт с местни връзки. Така туристът може още по време на пътуването да реши какво да разгледа след слизането си.

Далеч сме от нивото, което искаме

Транспортният министър не спести и неудобната страна на картината - сегашното обслужване на БДЖ все още е далеч от стандартите, които държавата иска да постигне.

„Да, далеч сме от нивото на обслужване, което искаме да предоставяме, и това е по-скоро една малка стъпка за едно по-приятно изживяване“, призна Пеев.

По думите му обновяването на подвижния състав и достигането на адекватен стандарт ще изискват време, но това не е причина междувременно да не се правят по-малки подобрения за пътниците.

„Това не ни пречи да вкарваме една частица позитивност във всичко, което искаме да се случи в БДЖ“, каза министърът.

Именно тази идея стои зад обновяването на вагоните-бистра. Те трябва постепенно да предлагат по-приятна атмосфера при дълги пътувания, а в следващ етап се планира пътниците в първа класа да могат да поръчват храна и напитки директно до местата си.

Пеев обобщи философията на инициативата с думите: „Транспортът е туризъм и туризмът е транспорт. Трябва да направим така, че да имаме един много добър продукт“.

Министърът ще проверява БДЖ инкогнито

Пеев обяви и любопитен начин, по който смята лично да провери как изглежда услугата не на официално представяне, а в реални условия. През лятото той планира по-дълго пътуване с влак заедно с ресорния заместник-министър, без предварително да уведомява БДЖ кога и по кой маршрут ще пътуват.

Така двамата искат да видят услугата такава, каквато я получава обикновеният пътник.

Предстои и промяна при предварителното планиране на пътуванията. Работи се за възстановяване на 10-дневния срок за предварителна продажба на билети за първа класа. В момента общото правило на БДЖ е предварителна продажба до пет дни, като за празници и летния сезон периодът може да бъде удължен до 20 дни.

Нов туристически портал ще събира пътуването на едно място

Министърът на туризма Илин Димитров обяви, че до края на годината трябва да бъде готов изцяло обновеният национален туристически портал на България.

Замисълът е през него туристът да може не само да разглежда забележителности и маршрути, но и по-лесно да организира цялото си пътуване - включително чрез информация за транспорта, билети и посещения на музеи.

Димитров посочи, че след работата за подобряване на въздушната свързаност фокусът се насочва и към железницата. Още през август двете министерства започнаха съвместна работа с общини и транспортни оператори за по-добра достъпност на туристическите места.

Министерството на туризма е готово и за координация с туристическите агенции, които вече организират пътувания и екскурзии с влак.

БДЖ се готви и за „Евровизия 2027“

Голямото изпитание за железницата ще дойде през май 2027 г., когато Бургас ще бъде домакин на „Евровизия“. Градът беше избран от БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия, а финалът е насрочен за 15 май в „Арена Бургас“, след полуфиналите на 11 и 13 май.

Заради очаквания голям поток от български и чуждестранни гости транспортното министерство и БДЖ вече работят по по-интензивна и удобна железопътна връзка София - Бургас.

Пеев подчерта, че броят на влаковете няма да бъде определян произволно. „Търсенето определя предлагането“, каза той. За новите графици ще се използват реални данни - прогнозите на Бургас, информацията от хотелските резервации и очакваният брой посетители.

Идеята е чужденците, които пристигнат за „Евровизия“, да не останат само в Бургас, а да имат възможност по-лесно да стигнат до София и други туристически места в страната.