Радев посече опозицията: България генерира стратегически решения за Европа

България не е в периферията или изолация, а се намира в самия център на европейския политически разговор като държава, която генерира стратегически решения. Това заяви премиерът Румен Радев, отхвърляйки критиките на опозицията, че външнополитическият курс на страната отнема от нейната тежест и съюзници.

По думите на министър-председателя страната ни ще бъде домакин на ключова среща на върха за междуконтинентална свързаност между Европа, Централна Азия и Близкия изток - инициатива, обявена от председателя на Европейската комисия. Радев подчерта, че домакинството на този форум е не само знак за доверие към правителството, но и възможност за отключване на значително европейско финансиране.

Според премиера фактът, че България е изрично посочена в доклада на ЕК, потвърждава ключовата ѝ роля в европейската политика. Той изтъкна, че правителството работи активно с Брюксел за превръщането на географското ни положение в стратегическо предимство чрез промяна на статута на важни национални обекти.

„С нашата инициатива те стават незаобиколима част от европейската стратегическа карта за свързаност - транспортна, енергийна и дигитална“, посочи Радев. Той допълни, че реализацията на тези проекти е от решаващо значение за икономическия растеж, справянето с демографската криза и цялостния напредък на страната, като благодари на външния и транспортния министър за съвместната им работа по приоритетната тема.