Големият план за пътищата: 1200 км магистрали и край на чакането

България трябва да проектира и изгради около 1200 км нови магистрали и скоростни пътища, ако иска да прекъсне десетилетното изоставане в пътната инфраструктура. Част от бъдещите трасета трябва да бъдат дадени на концесия, защото държавният бюджет не може сам да понесе необходимите инвестиции, заяви регионалният министър Иван Шишков пред бТВ. Той обеща автомагистрала „Хемус“ да стигне до Велико Търново в рамките на около три години и да бъде завършена изцяло до 2030-2031 г., а последният липсващ голям участък от Софийския околовръстен път - в следващите три години.

Проблемът е, че няма проекти

„За да се построят около 1200 км магистрали, първо да бъдат проектирани 800 км магистрали и 400 км магистрали в начална фаза. Проблемът е в това, че няма проекти“, заяви Шишков.

Според него именно липсата на проектна готовност е една от основните причини България да продължава да изостава с изграждането на ключови транспортни направления. Той свърза недостатъчната магистрална мрежа и с безопасността на движението.

„Когато няма толкова много магистрали и когато искаме да живеем по-нормален начин и тировете да не се превърнат в убийци, сега трябва да променим нещата“, каза министърът.

Правителството вече представи подход, при който за част от бъдещите магистрали и тунели ще се търсят публично-частни партньорства и концесионни модели. Премиерът Румен Радев също заяви, че България „не може повече да чака“, но уточни, че за вече започнати с публични средства трасета като „Хемус“ и „Струма“ не се предвижда концесия.

„Единствената възможност магистралите, които не са построени, е да бъдат дадени на концесия, за да ги има“, заяви Шишков.

Идеята не е нова за него. Още като служебен министър той говореше за необходимостта България да има проектна готовност за около 1200 км магистрали и скоростни пътища и част от тях да бъдат изграждани чрез концесии, вместо страната да чака десетилетия за бюджетно финансиране.

„Хемус“ до Търново за три години

Най-големият незавършен проект остава автомагистрала „Хемус“. Шишков заяви, че целта е трасето да достигне Велико Търново в рамките на до три години. „Трябва да бъде направено така, че да бъде построена АМ „Хемус“. В рамките до три години трябва да бъде завършена до Велико Търново“, каза той.

Този срок съвпада с обявения по-рано от министерството график - две години и половина до три години до Велико Търново, а след това още около година за цялостното завършване на магистралата.

Според Шишков цялата „Хемус“ трябва да бъде готова в рамките на четири-пет години - около 2030-2031 г.

Проектът обаче остава натоварен с тежко наследство от старите инхаус договори и авансовите плащания. Самият министър заяви пред парламента по-рано този месец, че над 1 млрд. лева са били дадени предварително за участъци, по които тогава не е имало пълна готовност за строителство.

Строителите остават, но аванси повече няма

Шишков даде знак, че държавата няма намерение да разрушава изцяло съществуващите договорни отношения и да започва от нулата. Фирмите, които вече строят „Хемус“, ще останат, но условията ще бъдат променени.

„Не искаме да воюваме, защото никой не обича строителните фирми, но тук не става въпрос нито за любов, нито за отношение. Ние сме принудени да останат същите фирми, които строят АМ „Хемус“ и в момента, но ще получат толкова пари, колкото заслужават“, заяви министърът.

По думите му разговорите със строителните компании са достатъчно напреднали, за да бъде постигнато споразумение и работата да бъде ускорена.

„Няма да плащаме напред и още повече - ще държим по този начин много по-лесно контрола и ако има злоупотреби, ще имаме механизми да накараме строителните фирми да се поправят“, каза Шишков.

Правителството вече обяви, че старите договори за „Хемус“ няма да бъдат прекратени, а ще бъдат предоговорени чрез анекси, като плащанията ще се извършват според напредъка през следващите години.

Шишков отправи и остро предупреждение към сектора. „Строителният бизнес трябва да докаже дали са строителни фирми или комисионери“, заяви той.

Околовръстният път на София - срок до три години

Другият голям инфраструктурен ангажимент на министъра е пълното завършване на Софийския околовръстен път.

„Ще дадем фронт, за да се направят техническите параметри и да бъде завършен последният етап от Околовръстното шосе на София“, заяви Шишков.

По думите му основната задача е приключването на процедурата за Подробния устройствен план, след което да бъдат проведени обществената поръчка, проектирането и строителството.

„Най-важното е, че днес ще завършим това, че ще има одобрен ПУП за целия околовръстен път, защото без него не може да се направи абсолютно нищо“, посочи министърът.

Правителството вече обяви, че проектът за липсващите участъци е бил възобновен, а на АПИ е възложено след одобряването на ПУП да започне подготовка на процедурите по обществените поръчки.

Проектирането на отсечката между „Люлин“ и бул. „Цар Борис III“ трябва да започне до края на тази година, като строителството се очаква да може да стартира най-рано през 2027 г.

Шишков постави амбициозен краен срок - в рамките на следващите три години Софийският околовръстен път да достигне финала си.