Кабинетът решава за новата линия на бедност от 443 евро

Правителството ще разгледа днес предложението линията на бедност в България през 2027 г. да бъде определена на 443 евро. Това е увеличение с 52,37 евро, или 13,4%, спрямо размера от 390,63 евро за 2026 г. Решението е сред основните точки в дневния ред на заседанието на Министерския съвет, което започва в 10:00 часа.

Кабинетът ще обсъди още Националния план за действие по заетостта, компенсациите за електроенергия за небитовите потребители и няколко важни кадрови назначения.

Предложеният размер от 443 евро вече получи одобрението на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Линията на бедност има пряко значение за размера и достъпа до редица социални плащания. С нея са обвързани помощи по Закона за социално подпомагане, месечната финансова подкрепа за хората с трайни увреждания, както и част от помощите за деца и семейства в уязвимо положение.

За сравнение, през 2026 г. линията на бедност е 390,63 евро, или 764 лв. Тогава тя беше увеличена с 19,7% спрямо предходната година. Новото повишение означава, че прагът ще нарасне с общо над 29% само за две години.

Министрите ще разгледат и Националния план за действие по заетостта през 2026 г. Документът определя конкретните програми и мерки за насърчаване на заетостта, професионалното обучение и включването на безработни и икономически неактивни хора на пазара на труда. От Министерството на труда и социалната политика потвърдиха още в края на август, че проектът е разработен и предстои да бъде внесен за приемане от кабинета.

В дневния ред е включено и отпускането на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. Правителството трябва да вземе и две кадрови решения - да определи председател на Комисията за защита на потребителите и председател на Държавната агенция за бежанците.

Друг важен въпрос е одобряването и подписването на Конвенцията на ООН срещу киберпрестъпността. Документът има за цел да засили международното сътрудничество при разследването на престъпления, извършвани чрез информационни и комуникационни технологии, както и обмена на електронни доказателства при тежки престъпления.

Кабинетът ще обсъди и приемането на Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести за периода 2026-2030 г. Тя трябва да обхване мерки за ограничаване на рисковите фактори и профилактика на заболявания, които са сред водещите причини за заболеваемост и смъртност.

Сред икономически най-важните точки е новата програма за компенсиране на разходите за електроенергия на небитовите крайни клиенти и на операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи. Предложеният период е от 1 септември 2026 г. до 30 юни 2027 г., като едновременно с това ще бъдат направени промени в досегашното правителствено решение за компенсационния механизъм.

Действащата програма вече предвижда компенсации за небитови потребители и за технологичните разходи на мрежовите оператори, като средствата се администрират чрез Фонд „Сигурност на електроенергийната система“. Новото решение трябва да актуализира механизма за следващия период.