Кабинетът решава за новата линия на бедност от 443 евро
Правителството обсъжда още план за заетостта, енергийни компенсации и нови ръководители на КЗП и Агенцията за бежанците
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Правителството обсъжда още план за заетостта, енергийни компенсации и нови ръководители на КЗП и Агенцията за бежанците
Това ще доведе до увеличение на редица социални плащания
Правителството определи линията на бедност за 2015 г. Тя е 286 лв. или с 14 на сто по-висока от размера й през тази година. Линията на бедност се опр...