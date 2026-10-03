Проговори съпругата на Илиян Филипов. Разтърсващи думи (СНИМКА)

Съпругата на убития бизнесмен Илиян Филипов - Кремена Филипова, се сбогува с него с емоционална публикация в социалните мрежи. Тя сподели семейна снимка, на която двамата са заедно с двете си дъщери, и промени профилната си снимка във Фейсбук със знак на траур.
Към семейния кадър Кремена написа кратките, но разтърсващи думи: „Завинаги ще си в сърцата ни.“
Под публикациите ѝ десетки близки, приятели и познати на семейството изразяват съболезнования и подкрепа в един от най-тежките моменти за фамилията.
Сред коментарите има и послания от хора, работили с Илиян Филипов.
Те го описват като добър приятел и ръководител, когото ще запомнят с отношението му към хората.
По-рано последно сбогом с Илиян Филипов в социалните мрежи си взеха и двете му дъщери - Александра и Николета. Те посветиха емоционални думи на своя баща, а публикациите им предизвикаха множество реакции и съболезнования.
Семейството остава в центъра на огромна вълна от подкрепа след трагичната смърт на бизнесмена.
Илиян Филипов, собственик на най-голямата транспортната компания у нас ПИМК и президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), беше застрелян в Пловдив в ранните часове на 30 септември 2026 г. Полицията започна разследване веднага след сигнала за стрелбата.
По-късно беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител във фирма на Филипов. Прокуратурата го привлече като обвиняем за умишленото убийство, а разследването продължава и по линия дали с престъплението са свързани и други лица.
Според обявеното от прокуратурата една от установените към момента линии за мотива е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения между Филипов и обвиняемия. Двамата са се познавали от години и са имали и професионални отношения.