Проговори съпругата на Илиян Филипов. Разтърсващи думи (СНИМКА)

Съпругата на убития бизнесмен Илиян Филипов - Кремена Филипова, се сбогува с него с емоционална публикация в социалните мрежи. Тя сподели семейна снимка, на която двамата са заедно с двете си дъщери, и промени профилната си снимка във Фейсбук със знак на траур.

Към семейния кадър Кремена написа кратките, но разтърсващи думи: „Завинаги ще си в сърцата ни.“

Под публикациите ѝ десетки близки, приятели и познати на семейството изразяват съболезнования и подкрепа в един от най-тежките моменти за фамилията.

Сред коментарите има и послания от хора, работили с Илиян Филипов.

Те го описват като добър приятел и ръководител, когото ще запомнят с отношението му към хората.

По-рано последно сбогом с Илиян Филипов в социалните мрежи си взеха и двете му дъщери - Александра и Николета. Те посветиха емоционални думи на своя баща, а публикациите им предизвикаха множество реакции и съболезнования.

Семейството остава в центъра на огромна вълна от подкрепа след трагичната смърт на бизнесмена.

Илиян Филипов, собственик на най-голямата транспортната компания у нас ПИМК и президент на футболния клуб „Ботев“ (Пловдив), беше застрелян в Пловдив в ранните часове на 30 септември 2026 г. Полицията започна разследване веднага след сигнала за стрелбата.

По-късно беше задържан 51-годишният Славчо Мегеров, бивш служител във фирма на Филипов. Прокуратурата го привлече като обвиняем за умишленото убийство, а разследването продължава и по линия дали с престъплението са свързани и други лица.

Според обявеното от прокуратурата една от установените към момента линии за мотива е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения между Филипов и обвиняемия. Двамата са се познавали от години и са имали и професионални отношения.