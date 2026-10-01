Близките - Илиян имаше остър език, караше се с всички

Не мълчеше пред никого и за нищо! Това казват близките за убития пловдивски бизнесмен Илиян Филипов! Забъркване в конфликт заради непримиримостта и голямата му уста или настъпени сериозни финансови интереси - това са водещите версии за покушението.

Предполага се, че за мократа поръчка може да са наети няколко изпълнители, които са го следили от месеци и са го дебнели на няколко адреса, включително и в Марково.

Приживе Филипов е коментирал редица проблеми като бюджета за спорт, забавянето на етап 2 на строежа на "Колежа", решения на Общинския съвет, разпределението на милиони от тв права, катастрофи с тирове и въпроси с мантинели. Острият му език го е забърквал в конфликти и му е докарвал неприятели, но и много привърженици на смелата му и реална преценка.

В последните дни преди смъртта си Филипов се счепка с шефа на "Славия" Венци Стефанов. Пререканията между двамата започват от случай, при който футболистът на "белите" Лазар Марин разкрива, че човек на Филипов се е свързал с него и му е предложил да играе симулативно срещу "Ботев". По сагата е алармирана полицията и е имало разпити, съобщи босът на "Славия".

"Може би вместо да раздава географски оценки кой е "Лом" и кой "Лондон", г-н Стефанов е добре да се замисли защо собствените му привърженици от толкова време публично настояват за промяна в управлението на клуба", написа Филипов.

Службите работят и по версия, свързана с черното тото, заради скандал с Венци Стефанов и негов футболист. Пред приятели Филипов скачал срещу договорените мачове и корупцията в българския футбол. Освен това е имал много информация за големи сделки.