Южното Черноморие под заплаха! Какво се чака до часове

Метеорологичната обстановка по Южното Черноморие се усложнява. В близост до българския бряг постепенно се оформя конвергентна линия, която може да се превърне в основен фактор за проливни валежи и да повиши риска от наводнения в района между Бургас, Приморско и Ахтопол.

При подобна атмосферна конфигурация влажният въздух се концентрира в сравнително тесен коридор. Това създава условия валежите да се задържат по-продължително над едни и същи райони, като количествата могат да нарастват бързо.

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви за днес жълт код за валежи в Бургаско.

Най-сериозно внимание изискват южните части на Бургаска област. Релефът на Странджа може допълнително да засили валежните процеси, тъй като въздушните маси се издигат по планинските склонове.

Така се създават условия за образуване и задържане на интензивни валежни ядра.

Според актуалните прогнози силните дъждове могат да доведат и до осезаемо покачване на речните нива по Южното Черноморие. Очаква се повишението да бъде приблизително между 0,3 и 1 метър.

Особено внимание трябва да се обърне на малките реки, деретата и водосборите около Приморско, Царево и Ахтопол. При падането на големи количества дъжд за кратко време тези водни течения могат да реагират много бързо.

Рискът е по-висок за ниските терени, подлезите и местата с ограничено или затруднено отводняване.

Метеоролозите от Meteo Balkans предупреждават, че числените модели продължават да показват потенциал за значителни валежни количества по крайбрежието.

Различните сценарии прогнозират между 50 и 120 л/кв. м, като някои високорезолюционни модели допускат и локално по-високи стойности.

Това обаче не означава, че тези количества ще бъдат измерени навсякъде. При конвективни процеси валежите могат да бъдат изключително неравномерно разпределени дори между близко разположени населени места.

В един район може да падне значително количество дъжд, докато само на няколко километра валежите да са значително по-слаби.

Ключов фактор ще бъде точното местоположение на конвергентната линия и времето, през което тя ще остане активна. Ако се задържи над крайбрежието, валежите могат многократно да се наслагват в една и съща зона.

Това би натоварило сериозно за кратко време деретата, канализационната мрежа и речните корита.

Ако линията се измести навътре в морето или по на юг, най-тежкият сценарий може да не се реализира над българската територия. Затова радарните наблюдения и краткосрочните прогнози ще бъдат особено важни за проследяването на обстановката и своевременното предупреждение на населението.

Районът вече е преживявал подобни бързо развиващи се валежни процеси. При поройни ситуации в миналото рязко са се повишавали нивата на Ропотамо и други малки водосбори, а пътища и ниски участъци между населените места по Южното Черноморие са били наводнявани.

Затова ранното наблюдение на реките е особено важно и при настоящата обстановка. Жителите и хората, които се намират в потенциално уязвимите райони, трябва да следят официалните предупреждения и актуалните данни, тъй като ситуацията може да се променя бързо според развитието и движението на валежните ядра.