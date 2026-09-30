Експерт с гореща версия за убийството на Филипов

Задържането на заподозрян още в деня на убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов може да се окаже важна следа не само към извършителя, но и към мотива за престъплението.

В предаването "Денят ON AIR" криминалистът Иван Савов подчерта, че обстоятелствата около покушението дават основания да се допуска лична вендета, а не поръчково покушение.

"Съществува възможност за личен мотив, да не е чисто поръчково убийство. Когато се касае за сериозни поръчкови деяния, се избират извършители, които са доста добре подготвени", коментира той за Bulgaria ON AIR.

По думите му при този случай изглежда има нещо, което не е било правилно преценено от извършителя и е допринесло за бързото му задържане.

Криминалистът подчерта, че личният мотив е негово предположение, а не установена от разследващите версия и подчерта, че разследването тепърва да трябва да установи какво точно стои зад убийството.

Начинът на извършване на убийството също кара Савов да допуска, че мотивът може да е личен.

"Поръчковият убиец би стрелял от разстояние, за да има чист изстрел, за да има време да се оттегли. Покушение от близка дистанция - тук мотивът клони към лично. Често пъти извършителят иска да бъде видян от жертвата. Не е невъзможно да е имало и реплика."

Според криминалиста, ако ставаше дума за добре подготвен професионален извършител, вероятността да бъдат оставени следи би била по-малка.

"Ако говорим за истински професионалист, нямаше да има следи. А сега има арестуван. Това, разбира се, не пречи и някой да му е платил", уточни Савов.

"Ще излезе мотив с лична вендета, а не че някой е платил да бъде убита жертвата. Това е лично мнение. Но поведенческият модел и начинът на извършване говорят за това", допълни той.

Савов обърна внимание и на факта, че Филипов е бил без охрана. Според него това допуска две възможности - бизнесменът да се е чувствал спокоен или да е знаел, че предстои да се срещне с определен човек.

Криминалистът допуска и че нападението може да е заснето от камера, тъй като "около жилищата на хора с подобен профил обикновено има сериозни охранителни системи".

Той коментира и информацията, че заподозреният е бил нает във фирмата, след като е излежал присъда за убийство.

Според Савов само по себе си не е необичайно в компании с толкова много служители да работят бивши затворници - "особено ако си върши добре работата".

"Въпросът е полицията да приключи разследването. Мотивът ще излезе", изрази увереност криминалистът.

Той очаква случаят да бъде изяснен по-лесно в сравнение с мистерията "Петрохан".

"За разлика от петроханската драма, нещата тук ще излязат много по-лесно", каза Савов и определи бързата работа на пловдивската полиция като положителен знак.