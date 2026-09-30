Арестуваха заподозрян за убийството на бизнесмена Илиян Филипов

Бивш служител на убития тази нощ в Пловдив бизнесмен Илиян Филипов е бил задържан в София във връзка с престъплението.

Мъжът е на 51 години и е с инициали С.М., съобщава „24 часа“. По информация на медията той има криминално досие.

С.М. е работил допреди няколко месеца в една от фирмите на Илиян Филипов.

Към момента няма официална информация каква е връзката на задържания с убийството и дали той е привлечен като обвиняем.

Според източниците от разследването това е мъжът, чиято снимка с качулка и суичер бе разпространена по-рано днес. Тя е извадена от видеокамери в района на убийството на Илиян Филипов в Пловдив.

Припомняме, че Филипов бе застрелян с два куршума тази нощ около 1 часа. Бизнесменът е собственик на транспортната компания ПИМК, редица други фирми и футболния клуб "Ботев" от Пловдив.